Chris Morais e sua nascente de água sustentável em Barretos Aerorancho é o primeira propriedade rural do Programa de proteção das nascentes de água dentro das áreas de proteção ambiental Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/07/2025 - 20h08 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h10 )

O que dizer sobre Chris Morais? Ela é uma mega mulher: produtora rural, empresária e uma verdadeira defensora do nosso agro brasileiro.

E por aqui, vou contar todos os feitos dela — e também as propostas que vêm transformando o campo com propósito e atitude.

Hoje foi dia de marco importante: o lançamento oficial dos projetos de preservação da nascente Água Rural Sustentável nº 01, que fica justamente na propriedade da Chris, o Aerorancho, em Barretos, interior de São Paulo.

Chris, que jornada linda é a sua. Sempre em movimento, sempre com ações que mostram, na prática, que o agro anda lado a lado com a sustentabilidade.

Confira agora a nossa primeira matéria sobre esse mega projeto: a Nascente Sustentável nº 01 — um exemplo inspirador de preservação ambiental no coração do agro brasileiro.

https://noticias.r7.com/prisma/mundo-agro/projeto-promove-recuperacao-de-nascentes-em-propriedades-rurais-com-tecnica-sustentavel-30062025/

Vamos em frente! Há muito trabalho pela frente, e você já sabe: pode contar comigo.

Logo mais estarei aí, nessa terra linda chamada Barretos — e no Aerorancho, que já é referência para o Brasil.

