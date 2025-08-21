Circuito Sertanejo celebra 4 anos Plataforma reúne milhões de fãs, aposta em tecnologia e atrações exclusivas na 70ª Festa do Peão de Barretos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 ) twitter

Circuito Sertanejo completa 4 anos de sucesso Foto cedida: Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo comemora quatro anos em 2025, consolidado como a maior plataforma de shows do país, conectando mais de 100 milhões de fãs da música sertaneja por ano.

Desde sua criação, já reuniu 8 milhões de pessoas em seis grandes eventos: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival.

Resultado da parceria entre a Ambev, por meio da unidade Together, e a Diverti, o Circuito Sertanejo combina tecnologia, segurança e experiências exclusivas para o público.

“O Circuito Sertanejo chegou à quarta etapa, a Festa do Peão de Barretos, que em 2025 comemora 70 anos de história, um marco para o sertanejo brasileiro. Neste ano vamos potencializar ainda mais a festa, trazendo parcerias estratégicas e agregando na experiência para o público. Estamos prontos para mais um Barretão inesquecível” Harry Zilberman Racz, diretor de Parcerias Estratégicas da Ambev,

Entre as atrações de 2025 da 70ª edição da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos — que começa hoje e vai até 31 de agosto — além dos grandes nomes da música sertaneja como Ana Castela, haverá o “Bar nas Alturas”, da Ballantine’s, a roda-gigante do Sicoob e o karaokê da Pepsi, ampliando a imersão dos visitantes no universo sertanejo.

