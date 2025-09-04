Como o melhoramento genético aumentou a produção de leite no Brasil
Cruzamentos com animais melhorados geram fêmeas mais produtivas, dóceis e resistentes, com desempenho superior aos pais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O Campo Experimental Getúlio Vargas (CEGT), da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em Uberaba, tem se consolidado como referência nacional na seleção e melhoramento genético do gado Gir Leiteiro.
A unidade oferece tecnologias reprodutivas, nutrição e manejo, qualidade do leite e sustentabilidade da pecuária, além de pesquisas relacionadas à produção de mudas e alimentos de qualidade para os rebanhos.
“Em 2018, a produção da minha fazenda era de 12 a 15 litros por dia. Com o primeiro touro adquirido da EPAMIG, hoje minhas filhas podem produzir mais de 30 litros diariamente”, disse o produtor Divaldo Fernandes, da Fazenda Dourados, em Goiandira (GO).
A experiência positiva na fazenda de Divaldo motivou a aquisição de mais um animal neste ano.
O programa de melhoramento genético da EPAMIG combina coleta sistemática de dados, seleção rigorosa, biotecnologias reprodutivas e genômica.
“Realizamos pesagens mensais, controle leiteiro oficial com a ABCZ/PMGZ e manejo adequado para garantir sanidade e bem-estar. A alimentação é balanceada, especialmente durante períodos de seca, e todo o trabalho é realizado a pasto, sem hormônios. Isso garante vacas com alta linhagem leiteira e produção que, em alguns casos, dobra em relação à ordenha inicial”, explicou Flávio Teles Xavier, técnico do setor de bovinos da EPAMIG.
De acordo com Mariana Silva, médica veterinária e assessora técnica da EPAMIG, os resultados do programa, iniciado na década de 1940, se refletem em fêmeas com características essenciais para sistemas de produção leiteira: alta produtividade, docilidade, habilidade materna, rusticidade e desempenho superior aos próprios pais.
A utilização de tecnologias como fertilização in vitro (FIV) amplia o acesso a essa genética aprimorada por produtores de Minas Gerais, consolidando o CEGT como polo estratégico para a pecuária leiteira nacional.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp