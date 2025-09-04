Como o melhoramento genético aumentou a produção de leite no Brasil Cruzamentos com animais melhorados geram fêmeas mais produtivas, dóceis e resistentes, com desempenho superior aos pais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Campo Experimental Getúlio Vargas da EPAMIG é referência no melhoramento genético do gado Gir Leiteiro.

Produtores têm aumentado significativamente a produção de leite com a utilização de touros geneticamente melhorados.

O programa de melhoramento combina dados, seleção rigorosa, biotecnologias reprodutivas e genômica.

Tecnologias como fertilização in vitro permitem maior acesso à genética aprimorada para a pecuária leiteira em Minas Gerais.

Genética EPAMIG potencializa produção de leite em Minas Gerais Foto cedida: Igor Rocha/EPAMIG

O Campo Experimental Getúlio Vargas (CEGT), da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em Uberaba, tem se consolidado como referência nacional na seleção e melhoramento genético do gado Gir Leiteiro.

A unidade oferece tecnologias reprodutivas, nutrição e manejo, qualidade do leite e sustentabilidade da pecuária, além de pesquisas relacionadas à produção de mudas e alimentos de qualidade para os rebanhos.

“Em 2018, a produção da minha fazenda era de 12 a 15 litros por dia. Com o primeiro touro adquirido da EPAMIG, hoje minhas filhas podem produzir mais de 30 litros diariamente”, disse o produtor Divaldo Fernandes, da Fazenda Dourados, em Goiandira (GO).

A experiência positiva na fazenda de Divaldo motivou a aquisição de mais um animal neste ano.

Divaldo Fernandes, da Fazenda Dourados, GO Foto cedida: Divaldo Fernandes

O programa de melhoramento genético da EPAMIG combina coleta sistemática de dados, seleção rigorosa, biotecnologias reprodutivas e genômica.

“Realizamos pesagens mensais, controle leiteiro oficial com a ABCZ/PMGZ e manejo adequado para garantir sanidade e bem-estar. A alimentação é balanceada, especialmente durante períodos de seca, e todo o trabalho é realizado a pasto, sem hormônios. Isso garante vacas com alta linhagem leiteira e produção que, em alguns casos, dobra em relação à ordenha inicial”, explicou Flávio Teles Xavier, técnico do setor de bovinos da EPAMIG.

De acordo com Mariana Silva, médica veterinária e assessora técnica da EPAMIG, os resultados do programa, iniciado na década de 1940, se refletem em fêmeas com características essenciais para sistemas de produção leiteira: alta produtividade, docilidade, habilidade materna, rusticidade e desempenho superior aos próprios pais.

Produtores registram salto na produção leiteira com genética EPAMIG Foto cedida: Mila Cristian - EPAMIG

A utilização de tecnologias como fertilização in vitro (FIV) amplia o acesso a essa genética aprimorada por produtores de Minas Gerais, consolidando o CEGT como polo estratégico para a pecuária leiteira nacional.

