Competição de queijos mostra a excelência dos produtos do Paraná

Prêmio "Queijos do Paraná" Foto cedida: Geraldo Bubniak/AEN

O queijo parmesão da Frimesa, de Marechal Cândido Rondon, é bicampeão do Prêmio Queijos do Paraná. Foram avaliados 477 queijos produzidos por 107 laticínios em 76 municípios do estado.

Participaram do concurso produtores que fabricam queijo a partir do leite de diferentes espécies. Ao todo, 21 categorias foram disputadas pelos participantes, sendo 14 com foco em queijos a partir do leite de vaca, duas categorias de leite de ovelha, duas de cabra e duas de búfala, além de uma voltada a queijos autorais aromatizados.

A cadeia produtiva de leite diária é em média de 13 milhões de litros, dos quais cerca de 6 milhões são destinados à fabricação de queijos. O Paraná é o segundo maior produtor brasileiro e um dos maiores polos de queijarias artesanais e industriais. A atividade movimenta a economia em todos os 399 municípios paranaenses, com destaque para Castro, conhecida como a capital nacional do leite.

“Além da excelência do produto, o Paraná tem se beneficiado do reconhecimento internacional, como a certificação de área livre de febre aftosa, o que abre novas oportunidades no mercado nacional e internacional,” disse Norberto Ortigara, secretário de Estado da Fazenda.

A premiação oferece aos produtores certificados e equipamentos que colaboram para o aprimoramento técnico e gerencial das queijarias. Já para os vencedores da categoria super ouro, o prêmio inclui uma viagem técnica nacional ou internacional, incentivando o intercâmbio de conhecimento e experiências.

PrêmiConcurso Excelência em Muçarela–Edição Pizza Foto cedida: Geraldo Bubniak/AEN

Ao todo, 65 queijos foram certificados, sendo que 10 deles receberam a premiação máxima, de super ouro. A cidade de Palmeira, nos Campos Gerais, foi a grande vencedora com três produtos entre os melhores do Estado, sendo dois da Cooperativa Witmarsum e um do Atelié Lötschental. Marechal Cândido Rondon teve dois entre os melhores. Além do parmesão da Frimesa, o Queijo da Mota, de Rosane Borosky, foi premiado. Figuram na lista ainda Cantagalo, Chopinzinho, Diamante d’Oeste, Ivaiporã e Palotina.

O prêmio também destacou novas categorias, como a excelência em muçarela para pizza, onde analisaram características como derretimento, elasticidade e fatiabilidade. Foram premiados queijos das cidades de Alto Piquiri, Coronel Vivida, Icaraíma, Marechal Cândido Rondon e Ponta Grossa.

