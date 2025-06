Corteva aposta em biotech brasileira para acelerar inovação em soluções biológicas Symbiomics recebe aporte estratégico e inicia colaboração com gigante global para desenvolver biológicos agrícolas de nova geração Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h00 ) twitter

À esquerda, Rafael de Souza, Symbiomics, e à direita, Tom Greene, Corteva Foto Cedida: Corteva

A Corteva Agriscience, uma das maiores empresas globais de tecnologia agrícola, e a Symbiomics, empresa brasileira de biotecnologia voltada à agricultura sustentável, anunciaram uma parceria estratégica para o desenvolvimento de soluções microbianas inovadoras, com base em edição gênica e descoberta genômica.

“O investimento da Corteva representa um reconhecimento importante da Symbiomics como uma empresa comprometida com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o agronegócio”, destacou Rafael de Souza, cofundador e CEO da Symbiomics.

‌



Com foco em bioestimulantes, nutrição vegetal e controle biológico, a Symbiomics desenvolve produtos baseados em cepas microbianas exclusivas, muitas delas coletadas em biomas brasileiros.

Suas tecnologias têm como objetivo aumentar a produtividade, melhorar a saúde do solo e das plantas e ampliar a resiliência das lavouras a estresses bióticos e abióticos — fatores cada vez mais relevantes diante das mudanças climáticas.

‌



Os recursos serão direcionados à aceleração do desenvolvimento de novos produtos, avanço regulatório e expansão de parcerias estratégicas para acesso ao mercado.

A rodada de investimentos Série A, com um aporte liderado pela Corteva, Inc., foi realizado por meio da plataforma Corteva Catalyst, criada para acelerar startups com soluções promissoras no campo da agricultura.

‌



“Estamos empolgados com o potencial das soluções biológicas da Symbiomics como uma opção inteligente e sustentável para agricultores que enfrentam desafios como doenças e pragas, que afetam a saúde e a produtividade das lavouras”, afirmou Tom Greene, diretor sênior da Corteva e líder global da Corteva Catalyst.

O Brasil, segundo maior mercado da Corteva no mundo, vem se consolidando como um dos principais polos globais no uso de produtos biológicos. Segundo dados da CropLife Brasil, as vendas desse segmento atingiram R$ 5 bilhões na safra 2023/24, um crescimento de 15% em relação ao ciclo anterior.

