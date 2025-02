Da terra às telas: A Itália do agro e do cinema Aperitivo, macarrão, café e o cinema italiano Mundo Agro|Do R7 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 06h02 ) twitter

Campari Tônica Arquivo pessoal

Uma das bebidas típicas italianas, o Campari, tem uma receita secreta há mais de 150 anos. Dizem que ele é feito com ervas, cascas de árvores e outros ingredientes.

A coloração vermelha — supostamente natural — pode vir da Ovyalis hebecarpa (Gardner) Warb., conhecida como “groselha-do-Ceilão”. Nativa da Índia e do Sri Lanka, também é cultivada no Brasil.

Gaspare Campari foi o criador da bebida amarga que leva seu nome. O bitter pode ser apreciado puro ou em diversos coquetéis.

E, falando em italianos... como já escrevi aqui no blog, nós sabemos como ninguém divulgar nossos produtos.

E não é que o Campari foi uma das estrelas de um evento tradicional que acontece anualmente em São Paulo?

O Festival de Cinema Italiano celebra a tradição cinematográfica do país.

Erica Bernardini - Diretora do Festival de Cinema Italiano Foto cedida : Festival de Cinema Italiano

Nico Rossini e Erica Bernardini, idealizadores do evento, deram início à programação com a Semana de Cinema Italiano Contemporâneo.

Ao longo dos anos, com todo o seu prestígio e importância, o festival se consolidou e passou a acontecer anualmente. Inúmeros cineastas, atores e personalidades do cinema, como Giuseppe Tornatore, Giancarlo Giannini, Paolo Virzì e Maria Grazia Cucinotta, já marcaram presença.

Nico Rossini, um dos idealizadores do Festival de Cinema Italiano Foto cedida : Festival de Cinema Italiano

Na festa de lançamento do festival, organizado pela Câmara Italiana de Comércio de São Paulo (Italcam), com apoio da Embaixada da Itália e do Ministério da Cultura do Brasil, teve Campari, teve macarrão, vinho e, para encerrar, café.

Graziano Messana, presidente da Italcam/SP, entre a sua esposa e eu, durante a abertura do Festival Foto cedida : Festival de Cinema Italiano

O macarrão servido era um penne da Barilla, empresa italiana presente no Brasil desde 1988. Foi a indústria que introduziu o grano duro no país. Nem preciso dizer que a receita tinha manjericão e muçarela para finalizar, né?

E, para fechar a noite, café. A illycaffè é uma empresa familiar fundada em Trieste, em 1933, por Francesco Illy. Hoje, é liderada pela terceira geração da família. E a missão deles? Selecionar apenas 1% dos melhores grãos de café arábica do mundo.

E o que esperar do festival de 2025?

Fabio Selan, diretor da Italcam/SP, Alfredo Pretto, vice-diretor geral Foto cedida : Festival de Cinema Italiano

Fabio Selan, diretor da Italcam em São Paulo, me disse que ainda é segredo. Mas tenho certeza de que teremos filmes excelentes, boas bebidas e, como sempre, deliciosas comidas italianas.

E você vai acompanhar tudo com exclusividade na próxima edição, aqui no blog e no @mundoagro_por_fabigennarini.

Andiamo?