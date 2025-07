De volta ao passado com a S10 High Country Memórias de família, aventura no interior paulista e a força da caminhonete que marcou gerações Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

S10 High Country 4x4 em Barretos, SP Foto: Arquivo pessoal

A decisão de aproveitar as férias de julho para escolher um período de descanso em família aqui mesmo no Brasil — e outro para a trilha do conhecimento (porque eu não sossego nem quando estou de folga) — exigia agilidade no planejamento.

Não pensei duas vezes. Iniciei as buscas por assuntos que me interessavam, locais que acomodassem minha família com conforto, fiz as reservas e contei com o apoio da General Motors. Em cada expedição do Mundo Agro, tenho a parceria de montadoras que confiam no meu propósito e no meu trabalho.

Desta vez, a GM cedeu a S10 High Country para nossa viagem de 15 dias pelo interior de São Paulo. Quem acompanha o blog pôde conferir um pouco dessa aventura.

Mas eu tenho uma história com a S10. Afinal, minha família sempre teve caminhonetes em diferentes fases da vida.

‌



Eu tinha 17 anos quando meu pai tinha uma S10 Deluxe 1995, verde, cabine simples. Era um sucesso quando ele me deixava no Colégio Objetivo, no bairro da Pompéia, em São Paulo.Sem falar — e já contei isso por aqui — da D20 1990, cabine simples, preta, lindona! E, pela empresa, ele teve ainda uma D20 branca, ano 1985.

Estar numa S10 nesta viagem foi, então, uma volta ao passado. A High Country, cabine dupla, nos proporcionou momentos inesquecíveis. Além de todo o conforto — os passageiros no banco de trás pareciam estar em um sofá de casa — quem dirigia contava com suavidade, motorização e tecnologia à disposição. Em alguns momentos, nem parecia que estávamos numa caminhonete.

‌



Já na estrada de terra, ela mostrou seu lado bruto, como deve ser. Subidas e descidas com muita precisão e segurança.

E, como toda caminhonete tem seu lado raiz, a caçamba vive cheia de poeira. Para quem não tem um acessório como uma bolsa organizadora, o jeito é lavar e improvisar com uma lona na hora de seguir viagem. Mas tudo isso vira diversão em família. Sempre levamos uma vassoura e um pano para dar aquele trato e evitar que as malas se sujem.

‌



Ter caminhonete é sempre levar uma vassoura e pano para limpar a caçamba Foto: Arquivo pessoal

Rodamos mais de 2.000 quilômetros sempre com ar-condicionado ligado — e abastecemos apenas duas vezes. Super econômica para longas distâncias.

Cada caminhonete é única. Não gosto de fazer comparações. Cada uma atende a um gosto específico. Com design marcante por fora e detalhes bem pensados por dentro, a S10 High Country atende tanto quem mora na cidade quanto quem vive na fazenda.

Confesso que prefiro vê-la na fazenda — é ali que ela mostra sua verdadeira identidade. Mas no centro urbano também fez sucesso por onde passou.

Foi mais uma experiência que ficará na memória. Aos 47 anos, sigo desbravando novos roteiros pelo Mundo Agro, com caminhonetes que são sucesso de vendas e que fazem parte da vida de muita gente do agronegócio brasileiro.

A S10 High Country levou o Mundo Agro até o Parque do Peão, em Barretos, São Paulo Foto: Arquivo pessoal

Eu sempre digo: se tem carro, caminhonete, caminhão, trator, bicicleta ou cavalo... eu estou por lá!

Agora sigo aqui, no planejamento das próximas expedições, para definir qual será a próxima parada com a GM.

