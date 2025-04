Do Campo à Mesa: Conheça o trabalho do Centro de Inovação da Cargill O Mundo Agro visitou o centro localizado no interior de São Paulo, onde são realizados testes de novos produtos, tendências e até a garantia de qualidade dos itens que você encontra nos supermercados Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

Centro de Inovação da Cargill, Campinas, interior de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

Quando você vai ao supermercado comprar uma maionese, um extrato de tomate, um biscoito ou um molho pronto, já parou para pensar na cadeia de produção envolvida? Já imaginou que, para aquele molho estar fresco, saboroso e embalado de forma sustentável, existe o trabalho minucioso de uma equipe com know-how e expertise?

‌



E aquele chocolate sem açúcar? Ou aquele petisco sem glúten?

Antes de tudo, o cuidado começa lá no campo, na escolha dos produtores que fornecem a melhor matéria-prima. É esse trabalho direto com os fornecedores que garante um produto final de qualidade.

‌



Centro de Inovação da Cargill, Campinas, interior de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

‌



O Mundo Agro visitou o Centro de Inovação da Cargill, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. Inaugurado em 2011, o espaço é dedicado ao desenvolvimento de soluções para o setor de alimentos e bebidas em toda a América Latina.

O grande desafio? Criar produtos mais saudáveis e saborosos, alinhados a práticas sustentáveis. Afinal, o consumidor está cada vez mais exigente.

Quer saber mais sobre o que acontece por lá?

Sandra Biben é diretora de pesquisa e desenvolvimento da Cargill na América Latina. Ela é uma das mulheres incríveis que atuam nesse centro e lideram projetos de inovação, sustentabilidade e ciência aplicada.

Sandra Biben, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Cargill na América Latina Foto cedida : Cargill

Mundo Agro: Qual é o objetivo do Centro de Inovação?

Sandra Biben: É colocar a ciência no centro da inovação. Entender as necessidades do mercado e usar os recursos e a inteligência da nossa região para criar produtos, serviços e performance. Nosso papel é ser o elo entre as demandas do consumidor, as condições de mercado e os recursos naturais disponíveis. Usamos o conhecimento científico para transformar tudo isso em soluções reais. Temos laboratórios de aplicação onde trabalhamos desde a matéria-prima até o produto final. Aceleramos processos, testamos ideias e desafiamos o mercado para criar produtos mais saudáveis, acessíveis e inovadores.

Mundo Agro: Qual é a missão de vocês?

Sandra Biben: É proporcionar uma experiência alimentar completa. Desde conhecer a origem dos ingredientes até a praticidade do preparo — tudo com sabor, saúde e acessibilidade. Alimentação é experiência, e queremos que ela seja positiva do começo ao fim. Nosso trabalho envolve conhecimento, ciência e inteligência para tornar isso possível.

Mundo Agro: A Cargill tem uma meta ambiciosa de expandir a produção de cacau. Como isso é possível?

Sandra Biben: Estamos, literalmente, expandindo as fronteiras do cacau. Nos Estados Unidos, temos uma fazenda experimental com tecnologias de genotipagem que nos permitem acelerar o melhoramento genético das variedades. Isso resulta em plantas mais produtivas e sustentáveis. Tudo isso só é possível com ciência, investimento e tecnologia.

Mundo Agro: E quanto às ações de sustentabilidade? Elas vão desde a redução de garrafas PET até o uso racional da água?

Sandra Biben: Exato. Na linha Liza (óleo de cozinha), por exemplo, já reduzimos o uso de PET em 23% a 44%. Uma equipe especializada trabalhou nesse projeto. Outro grande exemplo foi a mudança do extrato de tomate Elefante: saiu da lata e foi para uma embalagem plástica reutilizável. Só essa troca reduziu nossa pegada de carbono em 17%. Todos os nossos projetos começam com essa preocupação: não podemos iniciar nada que gere mais impacto ambiental do que o que temos hoje. Isso torna a vida de cientista ainda mais desafiadora e interessante.

Mundo Agro: Uma inovação curiosa foi o desenvolvimento do óleo Liza para bolos, certo?

Sandra Biben: Criamos um óleo especialmente para bolos que já vem com aroma de baunilha e é mais resistente à oxidação. Isso evita aquele gosto residual de óleo e melhora o sabor do bolo.

Mundo Agro: Hoje conheci apenas mulheres cientistas aqui. Isso é muito inspirador!

Sandra Biben: Tenho muito orgulho disso. Nem sempre vemos cientistas atuando dentro da indústria. Aqui, na área de Pesquisa e Desenvolvimento, temos 17 mestres e 6 doutoras. A Cargill realmente investe em ciência e, principalmente, em pessoas. Nos últimos quatro anos, foram mais de 8 milhões de dólares aplicados — e a maior parte desse investimento foi em talentos.

