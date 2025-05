Do descarte à transformação: como a indústria avança em logística reversa e sustentabilidade Com mais de 10 mil pontos de coleta e 93% de energia limpa nas fábricas, empresa acelera sua jornada rumo à economia circular Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h00 ) twitter

Pilhas recarregáveis da Elgin Foto cedida: Elgin

A gente não vivia — e ainda não vive — sem elas: as famosas pilhas e baterias. Do rádio portátil ao walkman, do controle remoto às câmeras fotográficas, elas sempre estiveram presentes no nosso dia a dia.

Outro dia, revendo minhas câmeras antigas — analógicas e digitais — reencontrei carregadores e pilhas recarregáveis, e me lembrei da correria para garantir que elas estivem carregadas ou novas nas festas e viagens.

Mesmo com tantas mudanças tecnológicas, pilhas e baterias continuam fundamentais. A prova está no descarte específico do meu prédio: o recipiente para esses materiais vive cheio. E com razão. O que mudou foi a forma como lidamos com o impacto delas no meio ambiente. Hoje, a indústria avança para garantir que seu ciclo de vida também seja sustentável.

Em entrevista ao Mundo Agro, o diretor-executivo de bens de consumo da Elgin, Marcel Serafim, detalhou a parceria com a Green Eletron, os impactos das campanhas educativas e os planos da companhia para ampliar a economia circular em todas as frentes — do consumo consciente ao reaproveitamento de resíduos.

Inovações da Elgin: do descarte à transformação Porta-voz: Marcel Serafim, diretor executivo de bens de consumo da Elgin

Mundo Agro: Como a parceria com a Green Eletron tem ampliado o alcance da logística reversa de pilhas e baterias? Há metas futuras?

Marcel Serafim: A parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa da Abinee, tem sido essencial para expandir a atuação da Elgin em sustentabilidade. Por meio do programa “Green Recicla Pilha”, são disponibilizados mais de 10 mil pontos de coleta em diferentes regiões do país, facilitando o descarte correto de pilhas e baterias por consumidores e parceiros. Todo o processo, da coleta à destinação final, é feito com rastreabilidade e segurança ambiental. O Programa “Green Recicla Pilhas” busca anualmente ampliar essa rede, atingindo 5% de crescimento no volume coletado em relação ao ano anterior.

Mundo Agro: A empresa já mensura o impacto positivo das campanhas educativas sobre consumo consciente entre colaboradores e parceiros?

Marcel Serafim: As campanhas educativas promovidas pela Elgin têm gerado resultados positivos em termos de engajamento. Em ações internas, por exemplo, o volume de resíduos descartados corretamente no primeiro trimestre de 2025 aumentou 5% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A empresa estuda a adoção de indicadores mais amplos para mensurar o impacto junto a parceiros e consumidores.

Mundo Agro: Qual a participação da energia limpa no consumo total das unidades fabris da Elgin hoje?

Marcel Serafim: Atualmente, a energia limpa representa 93% do consumo total nas unidades fabris da Elgin. Essa participação vem crescendo ano a ano como parte da estratégia da empresa de reduzir suas emissões e alinhar suas operações a práticas sustentáveis. A meta é ampliar esse índice para 100% até 2026, reforçando o compromisso com uma matriz energética mais limpa e eficiente. Em paralelo, também atua com excelência na gestão de resíduos industriais — 85% foram reciclados em 2024 —, consolidando um modelo produtivo mais sustentável.

Mundo Agro: De que forma a Elgin pretende expandir sua atuação em economia circular nos próximos anos?

Marcel Serafim: A Elgin aposta no fortalecimento de sua estratégia de economia circular, com foco em ampliar a logística reversa, incorporar insumos reciclados à produção e incentivar o reuso de materiais ao longo de toda a cadeia. A empresa também pretende reforçar a reciclabilidade de seus produtos e embalagens, especialmente nas linhas de maior consumo, como pilhas e baterias, que já contam com reconhecimento por sua durabilidade e custo-benefício. O compromisso é transformar todo o ciclo de vida dos produtos, da fabricação ao descarte, em um modelo mais eficiente e ambientalmente responsável.

Mundo Agro: Há planos de envolver o consumidor final nas ações de sustentabilidade, além dos pontos de coleta?

Marcel Serafim: Sim. Para a Elgin, o envolvimento do consumidor final é essencial para consolidar uma cultura de sustentabilidade. Além de oferecer pontos de coleta em todo o Brasil para o descarte correto de pilhas e baterias, a empresa desenvolve campanhas de conscientização que destacam a importância do consumo consciente e do descarte responsável. A linha de pilhas Elgin, por exemplo, combina alta performance com um excelente custo por hora útil, incentivando escolhas mais duradouras e sustentáveis no dia a dia. A empresa planeja ampliar essas ações por meio de conteúdos educativos, ativações em PDVs e iniciativas digitais.

