Edson & Hudson celebram o agro e a cultura no GAFFFF 2025 A dupla sertaneja reforça a importância do agro na vida dos brasileiros Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h00 )

Edson & Hudson no GAFFFF 2025 Foto: Arquivo pessoal

No primeiro dia do Global Agribusiness Festival (GAFFFF) 2025, o maior evento de cultura agro do mundo, aconteceram inúmeras palestras com governadores e especialistas do setor. Eles debateram as perspectivas para o futuro, agricultura energética, novas rotas e rumos dos biocombustíveis, e o uso da inteligência artificial no campo. Ah, e também houve muitas aulas com renomados chefs, que ensinaram como preparar um churrasco de primeira.

Mas, como todos sabem, o encontro também tem muita diversão e música.

O Mundo Agro esteve no GAFFFF e conversou com alguns dos artistas que participaram dos shows da primeira noite.

‌



E, para começar, bati um papo com a dupla Edson e Hudson.

Mundo Agro: O que é o GAFFFF pra você?

‌



Edson: Falar do GAFFFF é falar de grandes amigos. Nós temos o privilégio de ver essa construção crescer. E tudo que envolve o agro, tudo que envolve negócios dentro do agro, com boa intenção, com responsabilidade, com inclusão social, com cultura envolvida — a gente assina embaixo.

É assim que nós nos sentimos nessa festa. Aqui é um lugar onde se juntam os maiores países que sustentam o Brasil e um bilhão e meio de pessoas espalhadas pelo mundo. É um celeiro de coisas boas. Então, falar do GAFFFF é falar de amigos, de crescimento, de agronegócio — que, pra mim, é o maior negócio do mundo.

‌



Mundo Agro: E o agro?

Edson: Está em tudo. Sempre esteve. A vida toda. Desde que eu era criança, lembro que a gente ia nas festas de peão lá em Abadiânia, em Goiás — sempre o agro presente, patrocinando, fazendo acontecer, dando o maior apoio para os artistas.

Acho que quem não valoriza o agro não tá valorizando o prato de arroz e feijão que tem na mesa. Acho que começa por aí. A gente pensa no agro como um grande negócio, mas muitas vezes esquece do produto final: o consumidor, a comida na mesa. Isso é algo que dá trabalho pra fazer. Então, a gente tem que respeitar e apoiar, com certeza.

Edson e Hudson, somos agro também.

Hudson: O agro é pop, o agro é rock, o agro é sertanejo, o agro é caipira, o agro é Brasil, o agro é mundo.

