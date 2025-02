Eita, carambolas! E não é que estamos na safra dessa fruta estrelada?! A fruta atrai pela beleza e pelo sabor ácido e adocicado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/02/2025 - 03h52 (Atualizado em 27/02/2025 - 03h52 ) twitter

É tempo de carambola Foto arquivo pessoal

A carambola é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático e amplamente cultivada no Brasil. O primeiro registro da fruta no país ocorreu no Nordeste, por volta do início do século XVIII.

A maior parte dos produtores está localizada no interior de São Paulo, e a safra vai de janeiro a agosto. A carambola normalmente tem uma coloração amarela-esverdeada, o que a torna mais ácida, mas quando está madura, apresenta um sabor mais doce.

Ela é uma fruta muito versátil, sendo usada em sucos, saladas e geleias. No entanto, ainda há quem nunca tenha provado, apenas visto a fruta como enfeite em algum prato. Isso se deve ao fato de que, quando cortada, ela tem o formato de uma estrela, e, lá fora, é conhecida como star fruit.

A carambola possui benefícios como as vitaminas A, B e C, além de propriedades antioxidantes. No entanto, nem todos podem consumi-la. Pessoas com problemas renais precisam ter cuidado, pois ela contém uma substância chamada caramboxina, que pode afetar quem tem cálculos renais.