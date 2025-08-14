Enerzee amplia soluções em energia solar Empresa reúne consultores e apresenta novidades na Intersolar 2025 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/08/2025 - 11h10 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enerzee, maior plataforma do Brasil em soluções em energia solar Foto cedida: Enerzee

A Enerzee, maior plataforma brasileira de soluções em energia solar, participa ativamente de dois eventos estratégicos em São Paulo neste mês.

No dia 25, a empresa realiza o Encontro Nacional de Consultores Enerzee, reunindo profissionais de todo o país para capacitação, alinhamento de metas e apresentação de novas estratégias comerciais e tecnológicas.

Já de 26 a 28 de agosto, a companhia estará na Intersolar South America 2025, maior feira de energia solar da América Latina, no Expo Center Norte.

‌



Na ocasião, será lançado oficialmente o portfólio de baterias BESS, desenvolvido pela WEG, que permite armazenar o excedente de energia solar para uso posterior, garantindo maior eficiência, economia e autonomia para residências, empresas e grandes varejistas.

Alexandre Sperafico, CEO da Enerzee Foto: Enerzee

Além do armazenamento, a empresa apresentará o modelo BOT (Build, Operate and Transfer), que permite ao cliente acessar energia solar e soluções de eficiência energética sem investimento inicial, com pagamentos em prestações suaves e sem impactar o endividamento da empresa.

‌



“É uma solução que entrega economia real, com energia mais barata e sem investimento inicial, essencial para negócios intensivos em capital, como o agronegócio”, destacou Alexandre Sperafico, CEO da Enerzee.

O Encontro Nacional contará com a presença de grandes nomes do setor, incluindo Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, e representantes da WEG, Bolt Energy e GreenYellow, reforçando o compromisso da Enerzee com inovação, sustentabilidade e expansão da matriz energética limpa no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp