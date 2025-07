Evento destaca a ciência do glúten e inovação alimentar no setor de panificação Congresso Fipan irá debater sobre segurança alimentar, novos hábitos de consumo e tecnologias que transformam a produção de alimentos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Congresso da FIPAN irá abordar o papel do glúten na saúde e na panificação Foto cedida: FIPAN

O 5º Congresso Fipan que acontece de 22 a 24 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo, reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais da indústria para discutir temas centrais à evolução do setor de panificação, confeitaria e food service.

Entre os destaques da programação estão palestras sobre segurança alimentar, inovações tecnológicas, hábitos de consumo e uma abordagem científica sobre o papel do glúten na saúde e na panificação.

O evento integra a programação da Fipan 2025, uma das maiores feiras do setor na América Latina.

No dia 23 de julho, Viviane Cremaschi Lima, biomédica e coordenadora de relacionamento com a indústria no Senai Barra Funda, apresenta a palestra “Futuro da Alimentação: Segurança, Inovação e Novos Hábitos de Consumo”. Com especialização em gestão de segurança dos alimentos, Viviane abordará os principais desafios da cadeia produtiva, incluindo práticas sustentáveis, rastreabilidade, e o uso de tecnologias como inteligência artificial, big data, alimentos à base de plantas e impressão 3D na produção alimentar.

‌



“Vivemos um momento de transformação acelerada nos modos de produzir e consumir alimentos. A segurança alimentar e a inovação caminham juntas para atender às novas exigências do mercado e da sociedade”, afirmou Viviane.

Já no dia 24 de julho, o foco será o glúten, tema de constante debate na indústria e entre consumidores. A palestra “O Verdadeiro Papel do Glúten: Ciência, Saúde e o Impacto na Panificação” será conduzida pela Prof.ª Dr.ª Caroline Joy Steel e pela pesquisadora Bruna dos Reis Gasparetto Cruz, ambas da Unicamp.

‌



As especialistas trarão uma análise científica sobre o glúten, seu papel tecnológico na panificação e os efeitos reais sobre a saúde, com destaque para dados da Acelbra sobre doença celíaca, intolerâncias e alergias ao trigo.

O encontro incluirá ainda uma sessão interativa de “fato ou fake”, para esclarecer mitos e verdades sobre o consumo de glúten, além de discutir tendências como saudabilidade, sabor e naturalidade na panificação moderna.

‌



“O Congresso Fipan tem o compromisso de oferecer conteúdo que impulsione o conhecimento no nosso setor. Trazer instituições como o Senai e a Unicamp para esses debates é essencial para capacitar os profissionais com informações técnicas e visão de futuro,” disse Rui Gonçalves, presidente do Sampapão, entidade organizadora da Fipan.

