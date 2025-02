Exportação de genética avícola cai em janeiro 13,4% O índice é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/02/2025 - 17h57 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h57 ) twitter

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou novos dados sobre as exportações de genética avícola (incluindo ovos férteis e pintos de 01 dia) referentes ao mês de janeiro.

Foram exportadas 2.139 toneladas, o que representa uma queda de 13,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o total foi de 2.470 toneladas. A receita atingiu US$ 19,233 milhões, uma redução de 0,8% em comparação com o ano anterior, que registrou US$ 19,391 milhões.

O México segue sendo o principal importador, com 898 toneladas, número 13% superior ao registrado no mesmo período de 2024.

“Apesar da retração pontual no mês, vemos forte demanda de países que são tradicionais importadores da genética brasileira, como México, Paraguai e Venezuela. É esperado que o fluxo siga demandante por país nos próximos meses”, avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.