Fiduma & Jeca aceleraram o GAFFFF com modão, hits e muito carisma Dupla sertaneja abriu a primeira noite do evento em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h00 )

Fiduma & Jeca no GAFFFF Foto: Arquivo pessoal

Estar no GAFFFF pela primeira vez foi incrível. Não apenas pela importância do evento, mas também por ter estado ao lado de artistas renomados do nosso sertanejo.

Fiduma e Jeca estão na estrada há 10 anos e acumulam inúmeros sucessos, como “Chapéu Preto” e “Igrejinha Azul”. Nesta segunda participação no GAFFFF, a dupla teve a missão de abrir a primeira noite do evento, realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Simpáticos demais da conta, conversaram rapidinho antes de subir ao palco. Assim como eles, eu também estava ansiosa para o show.

“Expectativa melhor possível. Estamos muito animados. A gente chegou aqui e se espantou com o tamanho do evento. Como cresceu e evoluiu”, disse Fiduma.

‌



A multidão os aguardava e nem se abalou com o alerta da Defesa Civil do Estado, que avisava sobre a forte chuva que logo caiu por lá.

Brinquei com a música “Cortando as BR”, que fala sobre a liberdade e o prazer de estar na estrada com a pessoa amada. E Fiduma respondeu: “Bora acelerar agora. Bora viver, mas bora acelerar. É a música nova que a gente gravou com Fernando & Sorocaba nesse nosso DVD recente.”

‌



No fim, ainda rolou papo de churrasco. Descobri que a carne preferida do Fiduma é a fraldinha. “Não tem como ficar ruim”, disse ele. E a do Jeca? “Short Rib”, comentou com um sorriso.

Quer saber como foi essa diversão?

