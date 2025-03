França investe na exportação de maçãs para o Brasil A temporada 2024-2025 da campanha “Europa, nunca é Green demais”, “Maçãs da França, boas para a terra, boas para você”, terminou no Brasil com mais de 6 mil toneladas importadas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maçãs francesas em exposição na Fruit Attraction SP Foto: Arquivo pessoal

A Interfel, associação agrícola que reúne todos os setores de frutas e legumes frescos da França, promove o consumo de frutas e vegetais produzidos no país pelo mundo em conjunto com a União Europeia.

De outubro de 2024 até fevereiro de 2025, foram 6.700 toneladas importadas de diferentes variedades, incluindo entre as mais populares as maçãs Gala, Granny Smith, Pink Lady e Fuji.

“As relações econômicas entre a União Europeia, em especial a França, e o Brasil são extensas e a Interfel se orgulha de contribuir positivamente para o estreitamento desses laços. Complementando a produção nacional de frutas e suprindo o país no período entressafra, ampliamos os vínculos das regiões europeias e da América Latina de forma significativa, com uma produção sustentável e alimentação saudável para ambos”, disse Daniel Soares, diretor internacional de Interfel e responsável pela gestão de exportação da entidade há mais de 20 anos.

‌



Daniel Soares, diretor internacional de INTERFEL, e Charles Soussin, chef embaixador oficial da INTERFEL Foto cedida: INTERFEL

‌



As maçãs francesas marcaram presença durante a Fruit Attraction de SP. E o Mundo Agro conversou com o chef embaixador oficial de Interfel, Charles Soussin, que tem medalha da Ordem do Mérito Agrícola, uma das mais prestigiadas condecorações em toda a França.

Charles Soussin, chef embaixador oficial de Interfel Foto: Arquivo pessoal

‌



O Chef Soussin ofereceu aos convidados uma experiência sensorial única com pratos desenvolvidos com a maçã.

As maçãs francesas são cultivadas em regiões com clima mais frio, o que permite o desenvolvimento de frutos com uma textura mais crocante e um sabor mais equilibrado, que pode variar de doce a ácido, dependendo da variedade. Elas também são muito usadas na culinária.

A maçã como protagonista num prato francês Foto cedida : Interfel

Mundo Agro: Comment ça va, Chef ? Tout va bien ? Je voulais tout savoir sur les pommes françaises. Calma, a entrevista começou em francês, mas decidimos continuar apenas em inglês, com o grande David Alves, que sabe tudo sobre maçãs, ao meu lado. Perguntei ao Chef Soussin quantos tipos de maçãs existem na França.

Charles Soussin: Há vários tipos de maçãs. A Juliette, a primeira maçã orgânica da França, pode ser consumida fresca ou cozida. Ela é muito doce. Tem também a Lollipop, que você pode chamar de Story, que é a variedade. A Gala, que é a maçã orgânica mais conhecida do mundo. Ela é doce, fácil de comer e de cozinhar, com um leve sabor de banana. Temos a Ruby Gold, que é verde, orgânica, fácil de comer e também doce. E a Granny, na França, você nunca a cozinha – ela é só para comer crua. Com ela, você pode fazer um ceviche. Ela tem um sabor um pouco ácido.

Mundo Agro: Qual maçã é a sua preferida?

Charles Soussin: Eu amo a Juliette porque ela é muito doce. Também gosto de cozinhar a Gala, mas... é difícil para mim, porque eu amo todas as maçãs

Mundo Agro: Pra você, a maçã é?

Charles Soussin: Para mim, a maçã é... (O chef deu aquele sorriso) Eu trabalho com as frutas francesas há 15 anos. Tenho a oportunidade de saber quem planta a maçã, quem a coloca na caixa... E também tenho a oportunidade de comer no Brasil, na Ásia, na China..

Confira abaixo um vídeo da INTERFEL - Interprofissão de Frutas e Hortaliças Frescas - criada em 1976 e que reúne todo o setor de frutas e legumes frescos da França.

Todos juntos, eles aportam suas expertises para garantir a qualidade dos produtos. A organização representa 75.000 empresas, que geram 450.000 empregos diretos, dos quais 336.902 são temporários.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp