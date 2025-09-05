Gestão feminina impulsiona práticas sustentáveis na pecuária Pecuarista, empresária e influenciadora, Adelaide Britto une inovação e responsabilidade ambiental na gestão da Campo Novo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Mãe, empresária, advogada e apaixonada pelo agronegócio, Adelaide Britto é um exemplo de liderança feminina em um setor historicamente dominado por homens.

À frente da fazenda Campo Novo, ela alia inovação, manejo sustentável e tecnologia para enfrentar os desafios do campo e ao mesmo tempo promover responsabilidade social e preservação ambiental.

Em entrevista exclusiva, Adelaide detalha como práticas como cercas elétricas, madeira de reflorestamento, cochos de eucalipto e corredores ecológicos estão transformando a produção pecuária em um modelo mais sustentável, além de falar sobre a representatividade feminina e sua trajetória no agro.

Mundo Agro: Quem é a Adelaide Britto? O que o agro representa pra você? Quais eram os desafios do Agro quando você assumiu, de agora e o que esperar do futuro?

Adelaide Britto: Adelaide Britto é mãe , esposa , empresária , advogada ,pecuarista e influencer. Apaixonada por cavalos, pelo agronegócio, por moda e beleza. O agro é desafiador, mas ao mesmo tempo apaixonante. Por isso ele representa tudo pra mim, felicidade, entusiasmo. Consegue extrair o meu melhor. Embora eu venha de uma família fazendeira, eu não tinha essa visão de gestora que tenho hoje. No início foi muito desafiador. Uma mulher em um setor predominante dominado pelos homens, um trabalho pesado e muito diferente do que eu estava acostumada a fazer. Tudo isso exigiu muita resiliência da minha parte. Além disso, me mudar para a fazenda e ficar longe das minhas filhas foi bastante difícil para mim. Mas, graças a Deus, hoje podemos contar com a tecnologia que nos ajuda a nos manter sempre conectadas umas com as outras.

Mundo Agro: A mulher ganhou não só espaço nas fazendas. Mas representatividade. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Mas ela ainda enfrenta muito preconceito no campo?

Adelaide Britto: O preconceito é uma barreira que é vencida com resultados positivos. Acredito que em momento algum nós devemos nos achar inferior a outras pessoas. A resistência, infelizmente, ainda existe, mas nossa participação está aumentando cada vez mais nesse setor que é tão importante para a economia nacional. Algumas pessoas ficam surpreendidas com os resultados tão positivos que a gente consegue e quando descobrem que à frente da Campo Novo está uma mulher, isso aumenta ainda mais. Mas é assim mesmo, o importante é que estão ficando surpresos com frutos de um trabalho que é realizado com o suporte de uma equipe técnica, com responsabilidade social e bem-estar animal.

Mundo Agro: De que forma as cercas elétricas e o uso de madeira de reflorestamento contribuem para um manejo mais sustentável?

Adelaide Britto: As cercas elétricas são sustentáveis pois exigem menos arame e menos madeira e na Campo Novo usamos madeira de reflorestamento certificada Ela é sustentável , é bem mais econômica , além de ser muito eficiente.

Mundo Agro: Qual é o impacto ambiental da adoção de cochos de eucalipto e materiais reaproveitados?

Adelaide Britto: O impacto é muito grande, além de não usar madeira de mata nativa, fazemos reuso de material das esteiras dos portos para cobertura dos cochos .

Mundo Agro: Como os corredores ecológicos ajudam na dispersão de gases emitidos pelo gado e preservação da fauna silvestre?

Adelaide Britto: Os corredores possibilitam a livre circulação da fauna silvestre, dessa forma facilita a alimentação, reprodução e preservação das espécies. Toda preservação da mata nativa ajuda na dispersão dos gases e se for corredores ou cinturões facilita ainda mais.

