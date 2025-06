Goiás lidera produção nacional de girassol Com 71,6% da produção brasileira, estado aposta na oleaginosa como alternativa sustentável e estratégica para a segunda safra Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Girassol ganha protagonismo na segunda safra goiana Foto cedida: Lucas Eugênio/Seapa

O girassol tem ganhado espaço nas propriedades rurais de Goiás e deve alcançar uma safra recorde de 71 mil toneladas na temporada 2024/25, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com uma área plantada estimada em 47,3 mil hectares, o estado consolida sua liderança nacional, sendo responsável por 71,6% de toda a produção brasileira da oleaginosa.

O crescimento é expressivo: em comparação com a safra anterior, o volume produzido deve aumentar 58,8%, enquanto a área cultivada avança 20,7% e a produtividade registra alta de 31,6%.

As informações completas sobre a produção do girassol estão disponíveis na 69ª edição do boletim Agro em Dados, publicação mensal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). https://goias.gov.br/agricultura/boletins-de-safra/

‌



Esse desempenho é resultado de uma combinação de fatores, como condições climáticas favoráveis, ausência de doenças fúngicas e melhorias no manejo agronômico.

Plantado logo após a colheita da soja, o girassol se consolida como uma alternativa estratégica para a segunda safra, especialmente por sua resistência hídrica e baixa incidência de pragas e doenças.

‌



Além de contribuir com a recuperação da fertilidade do solo, o cultivo integrado com a apicultura favorece a biodiversidade e a produção de mel de qualidade.

“Estamos falando de uma cultura com grande potencial de retorno para o produtor, aliando aspectos econômicos e ambientais. A expansão do girassol em Goiás representa não só uma oportunidade para diversificação da produção, como também uma alternativa viável para o pequeno agricultor, especialmente quando integrada à apicultura”, disse o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

‌



Com ampla versatilidade, as sementes de girassol são uma importante matéria-prima para a produção de óleo com alto valor nutricional, amplamente utilizado pelas indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética, de nutrição animal e de biocombustíveis.

O clima e a estrutura produtiva de Goiás favorecem a consolidação da cadeia produtiva, que se fortalece também com o crescimento da demanda por produtos sustentáveis e funcionais.

Desde que o monitoramento da cultura teve início pela Conab, em 1997, Goiás já despontava com a maior área cultivada e produção nacional de girassol.

A retomada da liderança nacional aconteceu na safra 2020/21 e, desde então, os índices vêm crescendo de forma consistente.

Atualmente, municípios como Silvânia, Ipameri, Rio Verde e Catalão são os principais polos produtores da oleaginosa no estado.

