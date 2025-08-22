Logo R7.com
Gustavo Luiz da Silva lidera abertura da final da PBR Brazil em Barretos

Jovem sul-matogrossense conquista 90 pontos na primeira noite e já se confirma campeão antecipado da temporada

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Gustavo Luiz da Silva é destaque nas montarias em touro pela PBR Brazil Foto cedida: Alberto Gonzaga

A grande final nacional do rodeio da PBR Brazil acontece durante a 70ª Festa do Peão de Barretos, com a última etapa da competição se estendendo até domingo, dia 24.

Ontem, os 20 competidores desafiaram os touros mais renomados do país no 1º round de montarias.


A melhor nota da noite foi conquistada pelo sul-matogrossense Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, de Inocência-MS, que já se consagra campeão nacional antecipado da PBR Brazil 2025.

Gustavo montou o touro Divórcio, da Companhia Califórnia, e obteve 90 pontos, enquanto o animal recebeu nota 43,75. “Estou muito emocionado. Venho montando bem e me dediquei para isso. Essa montaria vai para o meu pai, Ricardo Curió”, afirmou o jovem campeão.


Durante a temporada da PBR Brazil, Gustavo participou de 15 etapas, ficou entre os oito melhores em rodeios de oito cidades e venceu três etapas. Ele também é campeão da CNAR (Confederação Nacional do Rodeio) e embarca na próxima semana para os Estados Unidos, onde disputará o rodeio da PBR Mundial de Times.

Os cinco melhores da primeira noite em Barretos:


  1. Gustavo Luiz da Silva – 90 pontos
  2. Riquelmi Santos – 88,5 pontos
  3. Cleber Henrique Marques – 88 pontos
  4. Álvaro da Cunha – 85,5 pontos
  5. Weslei Mendes – 85 pontos

