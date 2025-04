Haras EFI realiza o 1º Leilão Shopping em 15 de abril Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo site da Ouro Fino Leilões Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h02 ) twitter

Celta, uma lindeza que eu conheci e me encantei, é uma das atrações do leilão do Haras EFI Foto: Arquivo pessoal

No próximo dia 15 de abril acontecerá o 1º Leilão Shopping do Haras EFI, em Itu, interior de São Paulo. A transmissão será ao vivo pelo YouTube e pelo site da empresa Ouro Fino Leilões.

Um dos destaques do leilão é a égua Celta, que possui um ótimo temperamento e aptidão para diversas modalidades. Filha da Distinta RB e do Gálico do Morro Agudo, grande Campeão Nacional, Celta nasceu no dia 25/11/2018 e foi uma das estrelas do Ranch Sorting Weekend. Leonardo Augusto fez o curso com ela. Dócil, ela se aproximou de mim e me deu algumas lambidas no braço. Encantadora.

Celta, égua do Haras EFI Foto cedida : Haras EFI

Eu conversei com Gabriel Marques, assessor do Haras EFI e proprietário da Ouro Fino Leilões, para saber mais sobre esse segmento e as expectativas para o leilão.

Gabriel Marques, assessor técnico do Haras EFI e proprietário da Ouro Fino Leilões Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Quanto tempo você está nesse segmento, Gabriel?

Gabriel Marques: No meio do cavalo, na verdade, a vida toda. Também trabalho aqui no Haras EFI como assessor, e na leiloeira estamos indo para o sexto ano. Temos uma leiloeira de gado, e agora estamos no mercado de cavalos há dois anos.

Mundo Agro: No próximo dia 15 de abril, acontecerá o leilão dos cavalos da família Mangalarga, do Haras EFI. Quantos animais estarão disponíveis e qual é o perfil deles?

Gabriel Marques: Serão 13 lotes. O perfil dos animais é variado, atendendo desde usuários iniciantes até aqueles voltados para provas de função, como o Ranch Sorting.

Mundo Agro: Eu conheci a égua Celta, que também estará no leilão. Ela é um dos destaques, certo?

Gabriel Marques: Sim, Celta é uma égua jovem, criada no Haras EFI. Ela está recém-domada, mas tem um ótimo temperamento. Uma égua com muita aptidão tanto para cavalgadas quanto para provas funcionais. É uma égua de muita confiança, ideal para a família, e atende tanto pessoas mais experientes quanto iniciantes. Um temperamento excepcional.

Mundo Agro: Como funciona o leilão?

Gabriel Marques: Por exemplo, se alguém optar por pagar em 52 parcelas de R$ 100,00, o total será R$ 5.200,00. Se for em 26 parcelas de R$ 200,00, também dá os mesmos R$ 5.200,00. A comissão da leiloeira é de 8,5%.

Mundo Agro: Qual a expectativa para o leilão?

Gabriel Marques: A expectativa é muito boa. Este será um leilão com disponibilidade total. Vamos vender todos os lotes 100%, o que é raro acontecer na raça. A maioria dos leilões tem lotes com 50%, mas nesse leilão estamos focados no fomento da raça e na divulgação da nossa marca. O objetivo principal é promover a raça, incentivar novos criadores e fomentar o mercado.

Mundo Agro: Como está o mercado de leilões de cavalos em comparação com 2024?

Gabriel Marques: 2024 foi um ano muito bom, com muitos leilões movimentados e recordes. Este ano também já tivemos ótimos leilões e muitos recordes. O mercado de Mangalarga está em ascensão, muito valorizado, e é um momento muito bom para investimentos.

Mundo Agro: Quanto custa um cavalo da raça Mangalarga?

Gabriel Marques: Não existe uma tabela fixa, pois os preços variam de acordo com a necessidade do comprador. A genética, a finalidade (se para usuário, prova ou reprodução) e a qualidade do animal influenciam o preço. Por exemplo, uma égua foi valorizada por 10 milhões e 200 mil reais, um recorde na raça. Mas também há cavalos que custam 20 mil, 30 mil, 50 mil, até 100 mil. O mercado é muito variado.

Mundo Agro: Leilão de gado ou de cavalo?

Gabriel Marques: Na verdade, o gado, especialmente a parte de corte, é um mercado muito sólido, com muita oferta e procura. Por mais que os leilões de cavalos de elite tenham valores altíssimos, o mercado de corte é muito constante e importante.

Mundo Agro: E o Mangalarga, para você, é...?

Gabriel Marques: Minha vida.

