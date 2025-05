IA emocional revoluciona a experiência do consumidor e molda decisões estratégicas Durante o IACX 2025, executivos abordaram como a inteligência artificial está transformando diferentes setores Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/05/2025 - 16h30 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inteligência Artificial e Customer Experience 2025 Foto cedida : IACX 2025- Consumidor Moderno

A capital paulista recebeu nesta semana o IACX 2025 (Inteligência Artificial e Customer Experience), um evento para discutir o uso da inteligência artificial na experiência do consumidor. O destaque ficou por conta da chamada IA emocional – tecnologia capaz de interpretar emoções humanas para apoiar decisões estratégicas em empresas de diversos setores, do varejo à indústria, passando pela saúde e alimentos.

Com participação de executivos de grandes empresas como NVIDIA, McDonald’s, Alpargatas, iFood, Dasa, Accenture e outras, o encontro evidenciou o avanço da IA em todos os pontos da cadeia de consumo — incluindo o campo.

Em entrevista ao portal Mundo Agro, Patricia Camargo Kristman, diretora de data & analytics da Ambev, destacou como a IA emocional já começa a moldar a forma como marcas se conectam com os consumidores no setor de alimentos.

Patricia Camargo Kristman, diretora de análise de data & analytics da Ambev Foto cedida: IACX 2025 - Consumidor Moderno

“A IA emocional nos ajuda a despertar o interesse do consumidor, apoiando a construção de confiança e alinhamento com os valores da marca. Além disso, permite entender melhor o que ele está consumindo e como se sente em relação a isso”, afirmou Patrícia. “Ela nos ajuda a interpretar sentimentos e traduzir isso em ações concretas: qualidade de produto, design de embalagem e impacto ambiental, algo impensável há poucos anos.”

‌



Para a executiva, a tecnologia está presente “do campo ao copo”, otimizando desde a produção até o atendimento final ao consumidor. “Estamos produzindo com mais qualidade, entregando com mais eficiência e nos comunicando de forma cada vez mais personalizada. Isso melhora a experiência de quem consome e fortalece a relação com a marca”, completou.

Um outro ponto relevante foi o papel da IA no processo de decisão do consumidor, especialmente em ambientes com excesso de opções.

‌



Jacques Meir, diretor da CX Brain, que é da divisão de dados e inteligência da Consumidor Moderno Foto cedida: IACX 2025 - Consumidor Moderno

Jacques Meir, mentor e curador da CX Brain, que é da divisão de dados e inteligência do Consumidor Moderno, explicou como a IA pode atuar como uma espécie de “filtro inteligente” para facilitar escolhas em meio à sobrecarga de informações.

“O brasileiro de renda média, ele dispende muita energia mental pra fazer frente durante o desafio do dia a dia. Quando ele está diante das escolhas de consumo, ele precisa de uma seleção prévia pra poder fazer as suas escolhas em cima de um repertório ilimitado. Quando você dá a ele a possibilidade de escolha ampla, ele se perde. Porque ele não tem força, energia, capacidade cognitiva de tomar decisões muito abertas. Por isso, hoje, a inteligência artificial pode funcionar como um suporte a essa decisão — o que eu chamo de seleção induzida. Eu estou induzindo a uma seleção em cima de um repertório bastante ilimitado, pra que o cliente se sinta confortável com a própria decisão. Isso, no mercado alimentar, acontece direto. Como você faz isso? Você pode induzir a seleção na gôndola, na prateleira, a partir dos reviews, a partir da forma pela qual o mercado se organiza pra expor a oferta," explicou Meir.

‌



O evento foi transmitido online e está disponível no link abaixo. Vem conferir comigo e conhecer mais sobre a IA.

Inteligência Artificial aplicada ao CX – IACX 2025 ao vivo - YouTube

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp