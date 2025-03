Como a suspensão do Plano Safra pode afetar o preço final dos produtos para o consumidor Após suspensão, governo federal liberou crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para tentar resolver impasse Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entenda os impactos da suspensão do Plano Safra Foto cedida : Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

As linhas de crédito subsidiadas do Plano Safra 2024/2025, com exceção do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), estão suspensas pelo governo federal desde o dia 20 de fevereiro. O motivo é a falta de recursos no orçamento para custear o ajuste das taxas de juros.

Um dia após a suspensão, o Ministério da Fazenda liberou um crédito extraordinário no valor de R$ 4 bilhões para tentar resolver o impasse.

Mas como essa medida afeta o produtor? O que isso representa? O consumidor vai sentir no bolso o impacto dessa suspensão?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para entender melhor o assunto, o Mundo Agro conversou com Vinicius Pacheco, diretor de operações para o agronegócio da Becomex.

‌



Vinicius Pacheco – Diretor de operações para o agronegócio da Becomex Foto cedida : Becomex

Mundo Agro: O que significa, na prática, a decisão da Secretaria do Tesouro Nacional de suspender as novas contratações de crédito rural subvencionado no âmbito do Plano Agrícola e Pecuário 2024/2025 (Plano Safra)?

Vinicius Pacheco: Essa suspensão interrompe a liberação de crédito rural com juros mais acessíveis, impactando diretamente os produtores que dependem desses recursos para custear a safra. O Plano Safra é fundamental, porque oferece condições diferenciadas, com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado, tornando viável o financiamento de insumos, maquinário e infraestrutura agrícola (investimentos, por exemplo, em irrigação, armazenamento, telecomunicações entre outros). A decisão também traz incerteza para o setor, que precisa de previsibilidade para planejar suas operações. O maior risco é que essa suspensão se prolongue, prejudicando o abastecimento e pressionando a inflação dos alimentos.

‌



Mundo Agro: O Tesouro Nacional diz que a elevação dos custos dos juros e a ausência do orçamento aprovado foram os fatores que justificam essa suspensão. É isso mesmo ou pode haver algo por trás dessa decisão?

Vinicius Pacheco: A justificativa oficial faz sentido, pois os juros básicos da economia (Selic) estão altos, o que aumenta o custo para o governo subsidiar as taxas do Plano Safra, e a lentidão na aprovação do orçamento criou um impasse fiscal, levando o governo a adiar novas contratações até ter clareza sobre os recursos disponíveis. Por outro lado, há outros fatores que podem estar por trás dessa decisão, como pressão para reduzir subsídios no setor agrícola, ajuste fiscal e contenção de gastos, desacordo entre Ministérios da Agricultura e o da Fazenda (ou outros ministérios) ou ainda um pouco disso tudo junto. Independentemente da causa, essa indefinição gera insegurança para os produtores, que precisam planejar suas operações com antecedência.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mundo Agro: O produtor rural, sem esses recursos, consegue atingir a meta de produção?

Vinicius Pacheco: Sem o crédito rural subsidiado, grande parte dos produtores terá dificuldades para atingir a meta de produção. Os maiores impactos serão sentidos pelos pequenos e médios agricultores, que não têm capital próprio suficiente para bancar os custos da safra.

Mundo Agro: Qual a importância dessa verba para o agro?

Vinicius Pacheco: O crédito rural é um pilar fundamental do agronegócio brasileiro, permitindo que os produtores comprem insumos (sementes, fertilizantes, defensivos) no momento certo, garantindo uma boa safra. Também possibilita a modernização do setor, com aquisição de máquinas agrícolas mais eficientes. E consiga manter a competitividade do Brasil no mercado internacional, pois outros países também oferecem incentivos aos seus agricultores.

Mundo Agro: Sem ela, o que pode acontecer com o país, já que o PIB do Agro é de extrema importância para a economia brasileira?

Vinicius Pacheco: Sem essa verba, o país pode enfrentar: a) redução na produção agrícola, prejudicando o abastecimento interno e a balança comercial; b) alta no preço dos alimentos, agravando a inflação e impactando o custo de vida da população; c) perda de competitividade do agronegócio, especialmente frente a países como EUA e Argentina, que mantêm subsídios para seus produtores. O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro, então qualquer abalo no setor tem reflexos diretos na economia nacional.

Mundo Agro: Essa suspensão num momento de plantio de safra coloca os produtores numa situação crítica?

Vinicius Pacheco: A suspensão do crédito rural em um momento crítico do plantio coloca o produtor em uma posição vulnerável. Sem recursos, muitos terão que reduzir a área plantada ou recorrer a crédito privado, que tem custos elevados, especialmente nesse momento.

Mundo Agro: O que esperar? O que o senhor acha que vai acontecer?

Vinicius Pacheco: As possíveis consequências incluem aumento no endividamento dos produtores, já que muitos buscarão financiamentos bancários mais caros; queda na produção agrícola, caso o financiamento não seja restabelecido a tempo; reação política do setor agro, pressionando o governo a liberar os recursos rapidamente; encarecimento dos alimentos, afetando diretamente a inflação. Se essa suspensão não for revertida, podemos ver impactos na próxima safra, afetando desde os preços internos até a balança comercial do Brasil.

Mundo Agro: A Medida Provisória de R$ 4 bilhões ajudará ou não os produtores?

Vinicius Pacheco: A Medida Provisória de R$ 4,1 bilhões tem o objetivo de destravar o financiamento do crédito rural, permitindo que novas contratações sejam retomadas. Porém, primeiro o setor agro precisa de um volume muito maior de crédito. Esse montante pode ser um alívio temporário, mas não resolve o problema estrutural do financiamento da safra.

Segundo, se houver lentidão na aprovação e regulamentação, os produtores podem perder o momento ideal de plantio, comprometendo a produção. Adicionalmente, se os juros forem muito elevados ou se houver exigências burocráticas excessivas, muitos produtores terão dificuldades para acessar os recursos. Ou seja, a MP ajuda, mas está longe de ser a solução definitiva. É necessário um compromisso claro do governo em garantir previsibilidade ao crédito rural, evitando novas paralisações no futuro.

Mundo Agro: Neste momento, com a suspensão do Plano Safra, como reduzir então impostos no setor de máquinas agrícolas, por exemplo? A Becomex atua nessa área e quais seriam as orientações para o produtor rural?

Vinicius Pacheco: A Becomex pode auxiliar o agronegócio com tecnologia para alavancar com algumas estratégias como o uso de regimes aduaneiros especiais, por exemplo, Drawback, Recof e Ex-Tarifário,para reduzir impostos sobre insumos importados. Preservação e geração de caixa na cadeia, reduzindo, evitando e monetizando o acúmulo de créditos tributários de fornecedores, produtores, todos participantes na cadeia do Agro. Gestão integrada de incentivos fiscais combinados com regimes aduaneiros especiais, aproveitando benefícios estaduais e federais. Automação da gestão de operações de importação e exportação das empresas. Gestão de risco e de compliance de operações de comércio internacional das empresas. Com um cenário econômico desafiador, essas estratégias podem fazer a diferença para manter a competitividade do agronegócio brasileiro.