Indústria cervejeira cresce 5,5% e aposta na cerveja sem álcool
Setor mantém força e inovação mesmo diante de desafios
A indústria cervejeira brasileira reafirmou sua força em 2024, registrando crescimento de 5,5% no número de estabelecimentos em relação ao ano anterior.
Apesar das enchentes históricas no Rio Grande do Sul e da desaceleração econômica global, a produção total de cerveja se manteve praticamente estável, com 15,34 bilhões de litros fabricados, apenas 0,11% abaixo do volume de 2023.
Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) são 1.949 cervejarias operando em 790 municípios.
Os dados foram divulgados durante lançamento do Anuário da Cerveja 2025, publicação oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
O evento, realizado no Sesi LAB, em Brasília, reuniu autoridades, lideranças do setor e representantes da cadeia produtiva, além de marcar o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja, coordenada pelo deputado federal Covatti Filho (PP-RS).
Um dos principais destaques do anuário é o crescimento exponencial de 536,9% na produção de cervejas sem álcool entre 2023 e 2024, sinalizando a crescente demanda por opções mais equilibradas e conscientes de consumo.
“O setor cervejeiro é um pilar da economia brasileira, unindo agricultura, emprego, cultura e gastronomia”, afirmou Márcio Maciel, presidente-executivo do Sindicerv, esse avanço reforça o compromisso da indústria com a diversidade e inovação.
Com um portfólio que contabiliza 55.015 marcas e 43.176 produtos registrados, a indústria segue atenta às mudanças no comportamento do consumidor e às particularidades regionais. As exportações também avançaram, com mais de 332 milhões de litros exportados e um superávit comercial recorde de US$ 195 milhões.
