Indústria do alumínio e catadores se unem para mapeamento inédito em SP Estudo detalhará rotina, desafios e oportunidades para fortalecer a reciclagem urbana e a economia circular Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/09/2025 - 10h02 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parceria entre ABAL e ANCAT busca fortalecer reciclagem urbana e renda de catadores Foto cedida: ABAL

A Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) firmou parceria com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para a realização de um mapeamento pioneiro sobre a realidade socioeconômica e operacional dos catadores autônomos no centro de São Paulo.

O estudo irá detalhar rotinas, trajetos, renda média e desafios enfrentados por esses trabalhadores, essenciais para a economia circular e a sustentabilidade urbana.

“Este tipo de acordo possibilita avançarmos na organização dos catadores e no desenvolvimento de políticas públicas objetivas para a categoria,” disse Roberto Rocha, presidente da ANCAT.

Além da coleta de dados, a iniciativa prevê a elaboração de uma proposta técnica e operacional com cenários de investimento, recomendações práticas e estratégias para ampliar a renda dos catadores e fortalecer a reciclagem urbana.

‌



O Brasil já é referência mundial em reciclagem de alumínio: em 2024, 57% do consumo nacional do metal teve origem em alumínio reciclado, quase o dobro da média global. O índice de reciclagem de latas de bebidas, por exemplo, atingiu 97,3% no mesmo ano.

Apesar desses resultados, o setor enfrenta desafios ligados à informalidade, como falta de instrumentos de rastreabilidade, dificuldade de acesso a financiamentos e necessidade de modernização de maquinário.

‌



“Avançar nessas frentes é fundamental para garantir maior capitalização dos catadores e transformar uma vantagem competitiva já consolidada em oportunidade comercial para a indústria de transformação brasileira”, afirmou Janaina Donas, presidente-executiva da ABAL.

O estudo deve servir como base para políticas e ações que unam indústria, catadores e sociedade em torno de uma agenda nacional de reciclagem, inclusão social e sustentabilidade.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp