Instituto Agronômico desenvolve nova variedade de batata-doce rica em vitamina A A cultivar IAC Dom Pedro II possui polpa de cor alaranjada escura, sabor agradável e alta produtividade Mundo Agro|Fabi Gennarini 01/05/2025 - 02h00

Instituto Agronômico desenvolve nova variedade de batata-doce rica em vitamina A Foto cedida : IAC

O Instituto Agronômico (IAC) de São Paulo apresenta suas novas cultivares durante a Agrishow, a maior feira de tecnologia da América Latina, que ocorre em Ribeirão Preto, no interior do estado, até o dia 2 de maio. A feira traz diversas inovações nas áreas de grãos, cana-de-açúcar, engenharia e automação, horticultura e café.

“O IAC tem modelos de transferência de suas tecnologias para as respectivas cadeias de produção, envolvendo cultivares, processos, métodos e equipamentos, entre outros. Essa frente é de extrema relevância para o agro e está alicerçada no Marco Legal de Ciência e Tecnologia, de 2016, regulamentada no Estado de São Paulo pelo Decreto de Inovação, de 2017, e pela Política de Inovação do IAC”, disse a pesquisadora e diretora do (Núcleo de Inovação Tecnológica) NIT-IAC, Lilian Anefalos.

Em Campinas, no interior de São Paulo, o IAC desenvolveu a nova cultivar de batata-doce de polpa alaranjada, chamada IAC Dom Pedro II. Ela contém 64,71 vezes mais carotenoides — responsáveis pela provitamina A — do que as demais variedades. Além disso, sua produtividade é 48,60% superior à da principal variedade cultivada no Estado de São Paulo, a Canadense.

“Em cultivares de polpa branca, a concentração de betacaroteno é inferior a 1 micrograma, por grama, de polpa fresca de raiz. No caso da IAC Dom Pedro II, o teor pode chegar a 77 micrograma, por grama, de polpa fresca de raiz, por isso, ela é considerada uma cultivar de batata-doce biofortificada”, explicou o pesquisador do IAC, Valdemir Peressin.

Desenvolvida por meio de técnicas de melhoramento genético convencional, a cultivar IAC Dom Pedro II destaca-se pelo elevado pegamento de suas ramas e pela raiz tuberosa de formato largo e elíptico, com pele de cor alaranjada.

A precocidade dessa batata-doce também é um atributo valorizado para os mercados interno e externo. Seu ciclo de crescimento varia de 100 a 120 dias na primavera/verão e de 120 a 150 dias no outono/inverno.

