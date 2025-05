Kicaldo destaca expansão industrial e aposta na valorização do portfólio de grãos Com nova fábrica na Bahia, empresa reforça compromisso com inovação, sustentabilidade e conexão com o consumidor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/05/2025 - 18h15 (Atualizado em 09/05/2025 - 18h15 ) twitter

Nova fábrica da Kicaldo na Bahia Foto cedida: Kicaldo

A participação da Kicaldo no APAS Show 2025 consolida uma fase importante de expansão da companhia. Com a inauguração de uma nova fábrica na Bahia, aquisição de unidades industriais e aposta em inovação e sustentabilidade, a marca fortalece sua atuação no setor de grãos e reforça seu compromisso com a eficiência produtiva e a proximidade com o consumidor.

Ao Mundo Agro, o diretor de Novos Negócios, Mauricio Bortolanza, detalhou as estratégias para 2025 e as perspectivas diante dos desafios econômicos e climáticos.

Kicaldo apresenta novidades no Apas Show 2025 Foto cedida: Kicaldo

Mundo Agro: Quais as novidades da Kicaldo ?

Mauricio Bortolanza: Vamos apresentar novidades importantes que marcam uma nova fase de expansão e fortalecimento da marca. Um dos principais destaques é a inauguração de uma nova fábrica em Feira de Santana (BA), que amplia significativamente nossa capacidade produtiva e reafirma nosso compromisso com a excelência e a inovação no segmento de feijão. Também anunciamos a aquisição de duas unidades da antiga cerealista Rosalito, que passam a integrar nossa estrutura operacional. Essa movimentação reforça nossa presença na cadeia de grãos e amplia nossa capacidade de atendimento ao mercado.

‌



Além disso, estamos promovendo a valorização do nosso portfólio com mais de 20 produtos. No estande, os visitantes poderão vivenciar experiências que aproximam a marca do consumidor.

Mundo Agro: Vocês inauguraram a nova fábrica na Bahia - considerada a unidade mais moderna do Brasil - o que essa nova unidade tem em termos de sustentabilidade?

‌



Mauricio Bortolanza: A nova fábrica conta com tecnologia de ponta e automação avançada, implementando equipamentos como linhas robotizadas, dosadores gravimétricos, detectores de metais, envolvedoras robotizadas e olho eletrônico de última geração. Essas inovações garantem maior eficiência na produção e um rígido controle de qualidade em todas as etapas do processo. Em termos de sustentabilidade, temos a parceria Eu Reciclo e, além disso, trabalhamos com feijão orgânico.

Mundo Agro: Qual é a expectativa de negócios na feira neste ano?

‌



Mauricio Bortolanza: Nossa expectativa para o APAS 2025 é bastante positiva. Com as recentes conquistas da Kicaldo, como a inauguração da nova fábrica e a aquisição de duas unidades da antiga cerealista Rosalito, acreditamos que o evento será um momento estratégico para fortalecer nosso relacionamento com parceiros e gerar oportunidades concretas de negócios. Esperamos não apenas consolidar nossa presença no mercado nacional, mas também abrir caminhos para futuras parcerias e expansão. A APAS é sempre um espaço potente para conexões e este ano estamos com uma estrutura ainda mais preparada para aproveitá-las ao máximo.

Mundo Agro: Como está o mercado no geral? Estão otimistas diante de tantas influências climáticas, tarifaço do Trump, altas nos juros, inflação? Qual é a projeção para este ano

Mauricio Bortolanza: Apesar dos inúmeros desafios que ainda impactam o setor, como os efeitos das mudanças climáticas, o cenário econômico e a alta dos juros, a expectativa para 2025 é de crescimento sustentável. Estamos atentos aos movimentos do mercado e confiantes de que, com planejamento, eficiência e parcerias sólidas, este será um ano de consolidação para os negócios.

Mundo Agro: O maior desafio do seu setor é?

Mauricio Bortolanza: O maior desafio do setor hoje está na conciliação entre eficiência operacional e sustentabilidade. Diante de um cenário cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas, custos logísticos e instabilidades econômicas, as empresas precisam encontrar formas de manter a competitividade sem abrir mão de práticas responsáveis.

Além disso, o comportamento do consumidor está em constante mudança, exigindo que estejamos atentos. O objetivo é equilibrar essas demandas, garantindo qualidade, rentabilidade e impacto positivo em toda a cadeia.

Mundo Agro: Vocês tem inúmeros produtos. Mas o feijão é sem dúvida o principal. Para você, o feijão é o principal? Qual você come mais? E come como: Em cima do arroz? Ou por baixo?

Mauricio Bortolanza: Feijão com arroz é parte essencial da cultura alimentar brasileira, eu como todo dia! O importante é manter a combinação no prato, independente da forma. Além de nutritiva, é uma combinação acessível e equilibrada.

Mundo Agro: E eu não poderia deixar de saber qual é a perspectiva para as festas juninas e julinas. Milho de pipoca e canjica. O mercado está aquecido?

Mauricio Bortolanza: A expectativa para o período é positiva. As festas juninas e julinas são uma das datas mais importantes para o segmento de grãos, e costumam registrar um aumento na demanda. Esse cenário nos impulsiona a ampliar a distribuição para atender às necessidades do varejo e manter o abastecimento em todo o país. Mais do que uma oportunidade comercial, é um momento de forte conexão cultural e estar presente na mesa dos brasileiros com produtos que fazem parte dessa tradição é motivo de orgulho para a Kicaldo.

