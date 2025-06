Lançamento da FarmConnection marca nova fase no agro O evento acontece amanhã, 01 de julho, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h32 ) twitter

Bruno Dupin e Camila Telles, da FarmConnection Foto cedida: FarmConnection

O Mundo Agro estará nesta terça-feira, 01 de julho, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para acompanhar o lançamento da FarmConnection, um novo espaço de conexão, uma comunidade de protagonismo no agro.

Bruno Dupin, Founder FarmConnection e Camila Telles, CEO FarmConnection, receberão convidados e personalidades do setor para um evento que será um marco do agro.

O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h, para quem já faz parte da FarmConnection. A programação contará com a palestra master de Rodrigo Pimentel — ex-BOPE, roteirista de Tropa de Elite e especialista em estratégia e liderança

A FarmConnection se consolida como uma plataforma estratégica de conexões, conteúdo exclusivo e experiências transformadoras para os líderes que moldam o presente e o futuro do agronegócio brasileiro — e agora também internacional.

A comunidade conecta executivos, empreendedores, influenciadores, técnicos e empresas com um único objetivo: impulsionar o agro.

Vem que o Mundo é Agro!

