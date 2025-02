Mamona: memórias de infância e um mercado em expansão O estado da Bahia é o maior produtor e prevê aumento na área cultivada neste ano Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 ) twitter

Mamona pra mim era uma planta que dava uma bolhinha, e que costumávamos usar na infância para jogar contra os primos Foto cedida : Seagri - BA

Até outro dia, mamona pra mim era uma planta que dava uma bolhinha, e que costumávamos usar na infância para jogar contra os primos. Meu avô materno, João Caramigo, costumava pegar folhas de mamona e passar no para-brisa dos seus carros para tirar a gordura do vidro. E eu acho que funcionava...

João Caramigo usava folhas da mamona no para-brisa dos seus carros Arquivo pessoal

Até que recentemente uma colega da TV me perguntou onde poderia encontrar mamona para uma reportagem. “Me ajuda, onde eu encontro isso em São Paulo?” Imediatamente, veio à minha mente a lembrança de mim, meus primos, meu avô Du — como eu o chamava — e as mamonas do parque que ficava no bairro da Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo.

Pois bem, não é que a mamona apareceu novamente em meu caminho? Percorrendo as estradas de terra do interior de São Paulo, encontrei essas belezuras aí.

A mamona apareceu novamente em meu caminho Arquivo pessoal

É claro que eu parei e tirei foto. Aliás, meu fotógrafo tem sido meu filho, Rafael. “Mãe, você vai tirar foto de novo para o blog?”...

‌



Voltei para a fazenda, iniciei uma pesquisa sobre a mamona e descobri maravilhas sobre ela.

Você sabia que a Bahia é o maior produtor de mamona do Brasil? E que deve haver uma expansão na produção do grão na safra 2024/2025?

‌



Esse mundão do agro me surpreende cada vez mais.

Segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área cultivada deve aumentar de 58 mil hectares para 63,5 mil hectares, representando um crescimento de 9,5%. A produtividade também deve subir de 1.500 quilos por hectare para 1.710 quilos por hectare, um aumento de 14%. Isso significa que a produção total está projetada para alcançar 108,6 mil toneladas, um crescimento de 25% em relação à safra anterior.

‌



A produção de mamona na Bahia está concentrada principalmente na região de Irecê, no centro-norte do estado. Os grãos são destinados principalmente à indústria de extração de óleo, enquanto as cascas e a torta da mamona são utilizadas como matéria orgânica para o solo.

E você, já viu uma mamona? Sabia disso tudo?

Me segue no @mundoagro_por_fabigennarini