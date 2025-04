Máquinas de alta performance aceleram a produtividade no agronegócio A JCB, líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos, apresentará suas inovações na Agrishow Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Retroescavadeira JCB 4CX ECO Foto cedida : JCB

A JCB, líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos, marca presença mais uma vez na Agrishow, a maior feira internacional de tecnologia agrícola, que acontece a partir de hoje até 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP).

Com mais de duas décadas de atuação no Brasil, a empresa britânica apresentará uma seleção de equipamentos de alta performance voltados ao agronegócio, com soluções que atendem desde os pequenos produtores até as grandes operações no campo.

Em entrevista exclusiva, Adriano Merigli, CEO da JCB América Latina, revela em primeira mão as novidades e projeções da marca para a Agrishow.

‌



Adriano Merigli, CEO da JCB América Latina Foto cedida: JCB

Mundo Agro: A JCB é líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos. O que podemos esperar das novidades da empresa na Agrishow 2025?

‌



Adriano Merigli: Este ano em que a JCB comemora 80 anos e a comercialização de sua milionésima retroescavadeira reforçamos nosso compromisso com o setor trazendo lançamentos que traduzem nosso foco em robustez, produtividade e tecnologia. Entre as novidades, destacamos a nova carregadeira 437ZX AGRI, ideal para operações de grande volume movimentado, e apresentamos o conceito da carregadeira telescópica Telemaster, uma solução que entrega força, versatilidade e alcance para diversas aplicações no campo. Além disso, temos em exposição equipamentos já consagrados do nosso portfólio, como a retroescavadeira 4CX ECO, a minicarregadeira 270 e a escavadeira hidráulica JS130. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo do produtor brasileiro, oferecendo soluções que atendam diferentes perfis de operação com a qualidade e o suporte que são marcas da JCB.

Mundo Agro: Inovação é o que não falta em todos os setores. A tecnologia está presente em todas as áreas. E, neste setor, ela é parte fundamental. Como a JCB pesquisa, estuda e desenvolve seus novos produtos? Tem algo em estudo para ser lançado até o final do ano?

‌



Adriano Merigli: A JCB carrega a inovação no seu DNA. Somos os inventores da retroescavadeira e dos manipuladores telescópicos Loadall — máquinas que revolucionaram as operações na construção e no agro. Hoje, seguimos esse caminho com uma grande e muito bem capacitada equipe engenheiros dedicados globalmente a projetos de inovação, incluindo iniciativas para eletrificação, motores a hidrogênio – cuja comercialização foi recentemente certificada na Europae conectividade de equipamentos via telemetria. A nossa fábrica em Sorocaba (SP) desempenha um papel estratégico nesse processo, com investimentos contínuos em desenvolvimento de novos produtos e nacionalização de modelos. Em termos de lançamentos, além das novidades que apresentamos aqui na Agrishow, temos estudos em andamento, tanto para expansão do portfólio como para novas tecnologias que estarão alinhadas às demandas de sustentabilidade e eficiência que o mercado exige. Nosso compromisso é sempre oferecer soluções que tragam produtividade real ao cliente. Teremos outras novidades até o final do ano.

Mundo Agro: O maquinário da JCB está em todo o agronegócio brasileiro. Qual o segmento que ela domina?

Adriano Merigli: A JCB é líder mundial em vendas de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos, e no agronegócio brasileiro não é diferente. E vem crescendo consistentemente nossa participação em outras linhas de equipamentos, como carregadeiras e escavadeiras. Temos uma presença consolidada em diversas frentes, desde a produção de grãos e pecuária até atividades como movimentação de insumos em cooperativas, logística agrícola, armazenagem e operações florestais. A versatilidade dos nossos equipamentos permite que eles sejam utilizados em diferentes etapas da cadeia produtiva, com a segurança de contar com uma rede de 67 pontos de atendimento – a maior do segmento no Brasil – distribuídos em todas as regiões do país. Nosso propósito é justamente esse: oferecer máquinas que se adaptem a diferentes realidades, sempre com alta performance e suporte técnico eficiente.

Mundo Agro: Qual a projeção para a Agrishow e para esse ano?

Adriano Merigli: Estamos confiantes. O agro brasileiro segue sendo uma força propulsora da economia, mesmo em meio a desafios climáticos e macroeconômicos. A nossa presença na feira é estratégica, não apenas pela oportunidade de negócios, mas pelo contato direto com os clientes e parceiros, fortalecendo o relacionamento e o entendimento das necessidades do campo. Em termos de projeção, seguimos impulsionados pelo plano de expansão anunciado em 2024, com investimento de R$ 500 milhões para os próximos cinco anos. Esse aporte vai permitir dobrar nossa produção e ampliar a capacidade da fábrica em Sorocaba, garantindo que possamos atender com ainda mais eficiência o mercado brasileiro e regional. A expectativa para a Agrishow é bastante positiva também em relação às negociações e às condições especiais que preparamos para o evento.

Mundo Agro: Qual o maior desafio?

Adriano Merigli: O maior desafio, e ao mesmo tempo a nossa principal motivação, é estar sempre um passo à frente das necessidades dos nossos clientes. O agro brasileiro é um dos mais exigentes do mundo, e sabemos que nossos clientes buscam não apenas máquinas robustas, mas também eficiência, conectividade, assistência técnica ágil e soluções que realmente entreguem retorno. Conciliar inovação tecnológica, excelência em pós-vendas e competitividade de mercado é uma missão constante. Outro ponto importante é lidar com a volatilidade de fatores externos, como o clima e o cenário econômico, que impactam diretamente os investimentos no setor. Por isso, mantemos uma estratégia sólida de investimentos, nacionalização de produtos, suporte técnico via JCB Livelink e Uptime Centre, além de condições comerciais diferenciadas que ajudam o produtor a seguir investindo em tecnologia e produtividade, mesmo em momentos de maior desafio.

