Massey Ferguson é a marca mais bem avaliada por concessionários de máquinas agrícolas, aponta pesquisa Fenabrave Marca lidera índices de valor e parceria comercial, consolidando sua posição no mercado brasileiro Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/09/2025 - 08h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Massey Ferguson lidera ranking de satisfação de concessionários de máquinas agrícolas Foto cedida: Massey Ferguson

A Massey Ferguson, referência no setor agrícola brasileiro, conquistou a liderança entre os fabricantes de máquinas agrícolas na 29ª Pesquisa de Relacionamento com as Marcas, realizada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O levantamento mede o grau de satisfação dos concessionários em diversos aspectos da parceria com as montadoras.

“Esse reconhecimento reflete nosso compromisso em construir uma relação sólida com nossa rede de concessionárias, oferecendo inovação, suporte técnico e condições que favoreçam a rentabilidade dos negócios”, afirmou Kellen Bormann, diretora de Vendas da Massey Ferguson.

A marca obteve os melhores resultados no Índice de Valor, que avalia rentabilidade e sustentabilidade do negócio junto às concessionárias, e no Índice de Parceria Comercial, que mede relacionamento e suporte oferecido pela empresa. Em ambos os índices, ela superou a média do setor, reafirmando sua posição de destaque.

‌



“Esse resultado mostra que estamos alinhados a uma marca que investe em inovação, competitividade e soluções que fazem diferença no campo e no dia a dia das concessionárias”, disse Luciano Luchini, presidente da Associação Nacional dos Distribuidores Massey Ferguson (Unimassey).

A pesquisa Fenabrave, criada em 2003, é considerada um dos principais termômetros de satisfação da rede de concessionários no Brasil, avaliando quesitos como rentabilidade, suporte financeiro, gestão de vendas, marketing, pós-vendas, disponibilidade de peças e treinamentos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp