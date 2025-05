Menos bacalhau e mais soluções para manter o consumo acessível e sustentável Diante da redução global nas cotas de pesca, empresa aposta em novos cortes e produtos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

Caxamar Bacalhau Foto cedida : Caxamar bacalhau

Com o volume de pesca de bacalhau no Mar de Barents reduzido a um terço em relação a 2018, a indústria enfrenta um cenário desafiador.

Gonçalo Bastos, CEO da Caxamar, falou ao Mundo Agro sobre como a empresa tem se reinventado para manter o consumo acessível e sustentável.

A estratégia inclui desde a diversificação de cortes e embalagens até a inclusão de novos produtos no portfólio, como o camarão, aproveitando os canais já estabelecidos com o varejo e o food service no Brasil e em Portugal.

A entrevista também revela quais são os cortes mais vendidos no país e as preferências pessoais de quem vive o bacalhau todos os dias.

‌



Gonçalo Bastos e Abner Almeida, da Caxamar Bacalhau Foto: arquivo pessoal





Mundo Agro: Como a empresa lida com essa redução de bacalhau?

‌



Gonçalo Bastos: Somos uma indústria com forte responsabilidade social no mercado, tanto aqui no Brasil como em Portugal. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos é uma redução na quantidade, que nós chamamos de TAC (Quantidade Admissível de Captura). Em 2018, tivemos um milhão de toneladas no Mar Barents, no Mar do Norte. Hoje em dia, temos 314 mil toneladas. Essa quantidade vai continuar a reduzir.

Mundo Agro: Menos bacalhau significa que pode faltar produto e o preço subir, não?

‌



Gonçalo Bastos: Sim, impacta diretamente no preço da matéria-prima. Ou seja, menos quantidade significa matéria-prima mais cara. Cabe a nós arranjarmos soluções que sejam válidas para o mercado, como novos cortes e novas embalagens. Se a embalagem antes era grande, vamos fazer menor. Temos soluções de A a Z, portanto, desde nossa linha de produtos gourmet até as linhas de entrada. Isso nos permite garantir que o consumidor continue consumindo bacalhau.

Mundo Agro: Qual o bacalhau mais vendido por vocês aqui?

Gonçalo Bastos: Vendemos muito o Gadus morhua, mas o que se vende mais ainda são os lombos de bacalhau.

Mundo Agro: Qual é o seu preferido e como você gosta de comer?

Gonçalo Bastos: Eu gosto muito de lombos, mas também gosto de uma posta cortada com um pouquinho de aba, fantástica para o forno, para a brasa, para a grelha — é fantástico!

