Mobilidade sustentável ganha reforço com a chegada da GAC ao Brasil A montadora chinesa apresentará hoje à noite, em São Paulo, seus veículos elétricos e híbridos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h00 )

Montadora chinesa anuncia investimentos no Brasil Foto cedida : GAC Group

A montadora chinesa GAC anunciará, durante um evento em São Paulo, seus planos ambiciosos e bilionários para se estabelecer no Brasil.

O mercado brasileiro de veículos eletrificados e híbridos teve uma forte expansão nos últimos dois anos, impulsionada pelo aumento da oferta de modelos e pela entrada de novos fabricantes no setor. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o crescimento é exponencial e já atinge 180%.

O acumulado do primeiro quadrimestre de 2025 superou em 6,6% (54.683 unidades) o volume registrado no mesmo período de 2024 (51.296). Em 2023, foram registradas apenas 19.579 unidades.

São as novas opções de veículos com tecnologia de ponta, os preços competitivos e as iniciativas globais voltadas à eficiência energética e ao uso de fontes renováveis que têm impulsionado esse avanço.

Além de uma fábrica em Goiás, a empresa deve instalar um centro de pesquisa em parceria com instituições acadêmicas, com o objetivo de desenvolver tecnologias de propulsão híbrida flex.

A GAC prevê a instalação de uma fábrica nacional nos próximos anos e planeja produzir até 15 modelos no Brasil até 2030. A expectativa é de que praticamente toda a produção ocorra no país, incluindo a de baterias.

Estou ansiosa para descobrir mais sobre as ações da empresa, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade e ao uso de fontes de energia renovável.

O futuro de todos depende de inovação, pesquisa e investimento, para que possamos preservar e garantir um mundo mais verde para as próximas gerações.

Acompanhe o Mundo Agro. Sustentabilidade é aqui!

