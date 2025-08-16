Morango do Amor dispara venda de cursos sobre doces e empreendedorismo Tendência doce rende alta de 343% na Hotmart Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O "Morango do Amor" se tornou um fenômeno nas redes sociais, aumentando as vendas de cursos digitais em 343% na Hotmart.

A viralização do doce atraiu tanto consumidores quanto empreendedores do ramo de confeitaria, que viram uma oportunidade de negócio.

A Hotmart monitora tendências virais através de vendas e engajamento nas redes sociais, ajudando produtores a transformar interesses em produtos digitais.

Empreendedores são aconselhados a agir rapidamente, construir uma comunidade engajada e aproveitar a dinâmica do mercado digital para monetizar suas criações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alexandre Abramo, diretor de Desenvolvimento de Mercado na Hotmart Foto cedida: Hotmart

O “Morango do Amor” deixou de ser apenas um doce tradicional para se tornar um fenômeno nas redes sociais e no mercado digital.

Segundo a Hotmart, plataforma global de produtos digitais, a tendência rendeu um aumento de 343% nas vendas de cursos e eBooks sobre o tema.

Em entrevista ao Mundo Agro, o diretor de Desenvolvimento de Mercado da empresa, Alexandre Abramo, detalhou como a viralização nas redes influencia diretamente o desempenho de produtos digitais, o perfil do público interessado e as estratégias que empreendedores podem adotar para transformar modismos em negócios sustentáveis.

Mundo Agro: Como a Hotmart identifica tendências virais como o “Morango do Amor” dentro da plataforma?

‌



Alexandre Abramo: Na plataforma, as tendências virais são identificadas principalmente a partir do monitoramento do crescimento nas vendas de determinados produtos digitais. Junto a isso, acompanhamos os temas em alta nas redes sociais, que funcionam como uma grande vitrine para os produtos digitais e para os próprios infoprodutores.

Nós observamos os conteúdos que estão ganhando tração, os formatos que engajam e os temas que despertam interesse. Quando algo viraliza nas redes, avaliamos se e como esse movimento se traduz em resultados dentro da plataforma, especialmente em volume de vendas e engajamento com os produtos.

‌



Ou seja, a leitura das tendências parte de uma escuta ativa do ecossistema digital como um todo, e se consolida com base nos dados concretos de performance dos produtos digitais hospedados no nosso ecossistema.

Mundo Agro: Quais são os fatores que contribuíram para o aumento de 343% nas vendas de cursos e ebooks sobre esse doce?

‌



Alexandre Abramo: O aumento expressivo nas vendas de cursos e eBooks relacionados ao “Morango do Amor” pode ser atribuído a uma combinação de fatores, que envolvem tanto a dinâmica das redes sociais quanto às características do mercado digital.

A viralização do doce nas redes sociais despertou um duplo interesse: de um lado, o público consumidor, atraído pela estética marcante e “instagramável” do Morango do Amor, um produto visualmente bonito, que chama atenção e desperta curiosidade. De outro, empreendedores da confeitaria e do ramo de doces viram ali uma oportunidade clara de transformar esse interesse em vendas, aproveitando o momento para aprender a receita e oferecê-la em seus próprios negócios.

Além disso, vale destacar que o mercado digital tem baixa barreira de entrada e alta capacidade de resposta a movimentos de viralização. Muitos confeiteiros que já vinham construindo autoridade e audiência nas redes conseguiram captar rapidamente esse interesse crescente e transformá-lo em produtos digitais.

Outros, que já atuavam como cursos e livros de receitas, perceberam nesse movimento uma oportunidade clara de criar uma nova oferta e atender à crescente demanda. Essa agilidade e conexão direta com o público são características que potencializam a monetização de tendências como essa dentro do nosso ecossistema.

Mundo Agro: Que perfil de público tem demonstrado maior interesse pelo “Morango do Amor”?

Alexandre Abramo: São pessoas que buscam aprender confeitaria, seja por hobby ou para gerar renda extra. Consumidores motivados tanto pelo interesse pessoal quanto pelo empreendedorismo digital no nicho de confeitaria e gastronomia.

Mundo Agro: Que estratégias os empreendedores digitais podem usar para transformar um fenômeno viral em uma fonte de renda sustentável?

Alexandre Abramo: Da mesma forma que confeitarias tradicionais aproveitam uma tendência emergente, como um doce que viraliza nas redes sociais, para rapidamente criar e oferecer um novo item no cardápio com base no conhecimento acumulado e na confiança dos clientes, os empreendedores digitais também devem estar preparados para agir com agilidade.

Aqueles que já construíram autoridade e engajaram uma comunidade sólida têm a base ideal para lançar produtos digitais de rápida implementação, como ebooks, cursos ou workshops. Com o ecossistema da Hotmart para gestão e marketing, é possível transformar o interesse gerado pela tendência em vendas, expandir a esteira de produtos e escalar a monetização de forma consistente.

Mundo Agro: Como a Hotmart apoia os produtores de conteúdo que querem aproveitar essas oportunidades de mercado?

Alexandre Abramo: A Hotmart oferece um ecossistema de soluções que ajuda os produtores de conteúdo a criar, vender e gerenciar produtos digitais, como cursos, eBooks, mentorias e comunidades, de maneira prática, integrada e segura.

Produtores que já têm uma audiência encontram na Hotmart funcionalidades que agilizam a monetização dessas tendências, como páginas de vendas personalizáveis, sistemas de pagamento integrados e relatórios detalhados de desempenho. Além disso, oferecemos conteúdos educativos, treinamentos e suporte técnico para que criadores, independentemente do nível de experiência, possam estruturar e escalar seus negócios digitais com mais autonomia.

Também promovemos constantemente iniciativas e eventos que conectam os produtores ao que há de mais atual no mercado, ajudando a identificar oportunidades, testar formatos e responder com agilidade às demandas do público. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com o crescimento e a consolidação do empreendedorismo digital.

Mundo Agro: Como a plataforma vê o futuro do mercado de cursos e ebooks relacionados à gastronomia e empreendedorismo?

Alexandre Abramo: Percebemos que é um segmento em constante expansão, impulsionado pela criatividade dos criadores de conteúdo, pela força das tendências culturais, especialmente aquelas que nascem ou se amplificam nas redes sociais, e pela facilidade de operação do mercado digital.

O fenômeno do “Morango do Amor” é um exemplo claro de como uma referência cultural, carregada de apelo visual e afetivo, pode rapidamente se transformar em uma oportunidade concreta de negócio. Produtores que conseguem capturar esse tipo de movimento têm grandes chances de se destacar e gerar receita de forma rápida e escalável.

Acreditamos que ainda há uma ampla avenida de oportunidades a serem exploradas nesse campo, tanto por profissionais da gastronomia quanto por empreendedores que desejam compartilhar seus conhecimentos e experiências. E o ambiente digital oferece as condições ideais para isso: baixo custo inicial, alta capilaridade e possibilidade de segmentação e personalização da oferta para públicos diversos.

Mundo Agro: Que conselho você daria para quem deseja criar conteúdo digital e aproveitar tendências como essas?

Alexandre Abramo: O principal conselho é: esteja atento às movimentações nas redes sociais e ao comportamento das pessoas: é ali que as tendências nascem e ganham força. Quem deseja criar conteúdo digital e aproveitar essas oportunidades precisa perceber o que está gerando interesse, curiosidade e engajamento, e rapidez para transformar isso em conteúdo relevante e útil para sua audiência.

Além disso, é fundamental construir autoridade e manter um relacionamento ativo com o público. Tendências vêm e vão, mas quem já tem uma comunidade engajada consegue responder com mais agilidade e transformar oportunidades pontuais em resultados consistentes.

Por fim, não tenha medo de começar. O mercado digital oferece ferramentas acessíveis, baixo custo de entrada e muito espaço para testar ideias. Com criatividade, escuta ativa e estratégia, é possível transformar conhecimento e experiência em produtos digitais com alto potencial de impacto e renda. E, claro, ter uma plataforma confiável para isso é fundamental.

