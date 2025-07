Muito além da xícara: Como a Nescafé transforma histórias em propósito O desafio de conquistar novos consumidores, o papel da sustentabilidade e a força das histórias reais por trás do café Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 10h00 ) twitter

Fazenda da família Bianchini, produtora de café conilon, Espírito Santo Foto: Arquivo pessoal

Num mercado tão competitivo como o do café, conquistar novos consumidores exige mais do que sabor: é preciso ter propósito.

Gabriela Monsanto, gerente de marketing da Nescafé, revela como o Nescafé Plan e a campanha Fazedores de Café ajudam a marca a se diferenciar ao valorizar as histórias reais dos produtores e a força da sustentabilidade como diferencial competitivo.

Em entrevista durante a Expedição Regenera, Gabriela destaca a escolha da família Bianchini como símbolo dessa conexão autêntica entre campo e consumidor. Para ela, o café é mais do que um produto — é presença diária e ponto de encontro entre valores e vivências.

Gabriela Monsanto, gerente de martketing de Nescafé Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Qual é o maior desafio hoje para a indústria alimentícia — e para a Nescafé — na hora de conquistar aquele consumidor que ainda não é cliente da marca?

‌



Gabriela Monsanto: Um dos maiores desafios está em construir relevância em um mercado extremamente competitivo como o do café. Para isso, é essencial entender nosso propósito de valor e como ele se diferencia entre tantos concorrentes. E a Nescafé encontrou esse caminho por meio do Nescafé Plan e da campanha Fazedores de Café. Hoje, a nossa maior vantagem competitiva é a sustentabilidade — o SG. E mais do que atuar nos bastidores, fazemos questão de dar voz aos nossos produtores, para que suas histórias sejam contadas de forma autêntica e próxima do consumidor. Esse é o nosso maior diferencial.

Mundo Agro: A família Bianchini foi escolhida para representar a campanha. O que pesou na escolha dessa história em meio a tantos produtores parceiros?

‌



Gabriela Monsanto: Todas as histórias que recebemos são muito ricas, por isso foi difícil escolher apenas quatro. Mas a autenticidade da Kaézia foi algo memorável.A gente precisava de pessoas que conseguissem traduzir temas como a sustentabilidade de uma forma simples, acessível, real. E a Kaézia e sua família conseguiram isso com muita naturalidade. Eles já fazem parte da nossa trajetória há anos, e é uma parceria que queremos manter por muito tempo.

Mundo Agro: E para você, pessoalmente, o que é o café?

‌



Gabriela Monsanto: O café é presença. Está no dia a dia de todos os brasileiros. Está em 97% dos lares. É um hábito, um elo e um momento de conexão.

