Mulheres e sustentabilidade marcam presença no GAFFFF O Global Agribusiness Festival acontece nos dias 05 e 06 de junho no Allianz Parque, São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 14h00 )

GAFFFF 2025 acontece nos dias 5 e 6 de junho no Allianz Parque, em São Paulo Foto cedida : GAFFFF

O Global Agribusiness Festival, maior evento de cultura agro do mundo, terá uma programação repleta de música, conteúdo e negócios.

A edição deste ano terá a presença de líderes globais no agronegócio, como Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, e Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e um dos principais precursores do cooperativismo no mundo.

Com mais de 90 horas de conteúdo e a participação de mais de 180 empresas, o GAFFFF reforça a conexão entre o campo e a cidade, reunindo produtores rurais, agricultores familiares e inovadores do setor agropecuário.

Uma das embaixadoras do evento é a Chris Morais, produtora rural sustentável e presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina de São Paulo.

Mais uma vez, eu abro a porteira do Mundo Agro, para algumas palavras dessa mulher espetacular.

Chris Morais, produtora rural e embaixadora do GAFFFF 2025 Foto cedida : Chris Morais

“ Quanto mais a gente divulga o trabalho dos produtores rurais sustentáveis brasileiros, mais mostramos que é possível produzir com segurança dos rebanhos, preservando as florestas e as nascentes de água. E sabe qual é a nossa base para isso tudo? É o Código Florestal Brasileiro. Cada propriedade rural tem seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que mostra o quanto estamos preservando, de acordo com a norma ambiental vigente.

Hoje, 70% da carne bovina que produzimos fica aqui no Brasil. Apenas 30% vai para o mercado externo, sendo a China o maior comprador, seguida pela Comunidade Europeia, os Estados Unidos e outros países. Mas, para alcançar esses mercados, é preciso ter conhecimento técnico, certificações e uma cadeia produtiva muito bem estruturada.

Ninguém faz nada sozinho. Cada colaborador, direta ou indiretamente, faz parte do ciclo da pecuária. Desde a veterinária, a engenheira agrônoma, a zootecnista, até quem está na gestão financeira de uma fábrica de ração ou cuidando da parte ambiental. A cadeia da carne e do couro sustentável é uma das maiores do Brasil, e é emocionante ver onde conseguimos chegar.

Hoje, por exemplo, quando uma modelo desfila em Paris com uma bolsa de couro de luxo, conseguimos rastrear aquele couro até aqui, na minha fazenda, no Aero Rancho, em Barretos. Isso só é possível porque temos rastreabilidade individual dos animais, certificações ambientais e uma produção totalmente sustentável. O couro daquele animal que foi criado aqui, com respeito ao meio ambiente, pode estar agora em um carro de luxo na Europa. E isso, só o Brasil consegue fazer.

Tenho muito orgulho de estar como a primeira mulher presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E mais orgulho ainda de ver outras mulheres se inspirando, estudando, se capacitando, empreendendo e assumindo posições de liderança. Isso é fundamental. Dentro da pecuária, ou em outras produções como milho, cana, seringueira — precisamos de mais mulheres planejando e gerindo com excelência.

Ser mulher e pecuarista no Brasil é desafiador, mas também é incrível. A gente precisa empreender, estudar, conhecer os projetos de pesquisa, como o BOI 777 — sete meses de cria, sete de recria e sete de engorda —, para que o boi esteja apto aos mercados internacionais, especialmente à exigente Comunidade Europeia, que também pede o CAR validado.

Aqui na minha propriedade, temos certificações de sustentabilidade, excedente ambiental, áreas produtivas com florestas e nascentes preservadas. Vendemos quilos de carcaça com sustentabilidade rastreada e multi certificada. E isso só é possível com gestão, planejamento, tecnologia, rastreabilidade e um olhar constante para os desafios — como o clima, as chuvas, o manejo de pastagens e a segurança alimentar do gado.

Tudo isso que faço, faço com paixão e compromisso. Porque acredito que a pecuária brasileira tem um papel gigante no mundo, e que podemos, sim, liderar com responsabilidade, técnica e respeito à vida.

O GAFFFF de 2025, rompendo barreiras um evento gigante do agronegócio dentro de um estádio em São Paulo, palestras de alto nível técnico, científico e com o olhar na preservação ambiental das florestas e nascentes de água, os jovens alunos estarão presentes, além das estações de carne e integrado aos show sertanejos, a própria eclosão da cultura do agro brasileiro. Uma honra estar convidada e bi-embaixadora do GAFFFF, e ter estado no painel e uma das palestrantes, na abertura do GAFFFF do ano passado, com o tema da produção da pecuária sustentável com bem estar animal e multi certificação e rastreabilidade, nos vemos no mix de emoção que será o GAFFFF 2025

