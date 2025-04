Nova cultivar de feijão-carioca é destaque na Agrishow Instituto Agronômico apresenta o IAC 2560 Nelore, resistente à antracnose Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Instituto Agronômico apresenta o IAC 2560 Nelore, cultivar de feijão carioca resistente à antracnose Foto cedida : IAC





O Instituto Agronômico (IAC) apresentou, durante a Agrishow 2024 — maior feira de tecnologia agrícola da América Latina —, sua mais nova cultivar de feijão-carioca: a IAC 2560 Nelore.

A variedade se destaca pela tolerância ao escurecimento dos grãos, alta resistência à antracnose — uma das principais doenças do feijoeiro — e um potencial produtivo de até 70 sacas por hectare.

“Nós o desenvolvemos em função da cultivar IAC 2051, o nosso carro-chefe atualmente. Apesar de todas as qualidades que ele tem, como produtividade, grão claro, escurecimento muito lento, podendo ser armazenado por mais de um ano, ele apresenta suscetibilidade para a antracnose, doença fúngica que pode causar perdas de até 100% do feijoeiro. Por isso o Nelore foi desenvolvido para suprir essa suscetibilidade que o IAC 2051 tem para a antracnose”, explicou Alisson Chiorato, pesquisador do IAC, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

‌



Além da resistência à doença, o grão da IAC 2560 Nelore também mantém a característica de não escurecer facilmente, o que atende à preferência do consumidor brasileiro e beneficia a cadeia produtiva, permitindo o armazenamento por até 12 meses sem perda de qualidade de venda.

Com ciclo agronômico médio, entre 80 e 85 dias, e caldo espesso de alta qualidade, a nova cultivar também passou por testes e foi aprovada pela indústria, reforçando seu potencial de mercado. O IAC 2560 Nelore chega para complementar a atuação da IAC 2051, consolidando a oferta de cultivares que aliam produtividade, qualidade e resistência a doenças.

