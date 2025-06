Novas tecnologias impulsionam alimentos mais naturais e sustentáveis Grupo Vale Fértil avança em soluções que aliam saudabilidade, sabor e preservação ambiental Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Grupo Vale Fértil aposta em inovação e sustentabilidade para atender consumidor mais consciente Foto cedida: Grupo Vale Fértil

Vai uma azeitona saborosa aí? Se tem uma coisa que não pode faltar em casa são as azeitonas. Temos o hábito de usá-las nos aperitivos e nas refeições.

O grupo Vale Fértil tem investido fortemente em tecnologia, inovação e práticas sustentáveis para transformar seu processo produtivo. Com uma linha de snacks de azeitona sem salmoura, uso de atmosfera modificada como conservante natural e iniciativas como o selo Aterro Zero, a empresa consolida seu compromisso com a saudabilidade e o meio ambiente.

Em entrevista ao Mundo Agro, Martín Nucete Hernando, gerente nacional de vendas do grupo Vale Fértil, fala sobre os avanços da fábrica em São José dos Pinhais (PR), o desenvolvimento de novas tecnologias dentro da própria equipe e a perspectiva de expandir a atuação para a produção nacional de azeitonas, diante do potencial agrícola brasileiro.

‌



Martín Nucete Hernando, gerente nacional de vendas do grupo Vale Fértil Foto cedida: Vale Fértil

Mundo Agro: Como o Grupo Vale Fértil tem adaptado sua produção para atender à crescente demanda por alimentos mais naturais e sem aditivos processados?

Martín Nucete Hernando: A indústria possui uma equipe dedicada ao desenvolvimento de novos produtos, da qual busca atender a crescente demanda por produtos mais naturais e vem inovando em seu parque industrial com novas tecnologias em máquinas e processos em favor a esse movimento. Exemplo disso são os produtos da linha Snack e o Olivito que buscam ser mais naturais e sem adição de aditivos em seu processo.

‌



Mundo Agro: A fábrica em São José dos Pinhais utiliza alguma prática sustentável ou tecnologia voltada à redução de impacto ambiental no processo produtivo?

Martín Nucete Hernando: A nossa indústria vem ano após ano incrementando em sua cultura organizacional práticas sustentáveis com objetivos claros de reduzir quaisquer tipos de impacto ao meio ambiente. Conquistamos o selo Aterro zero, significando que destinamos mais de 90% de nossos resíduos para processos de compostagem e coprocessamento reduzindo possíveis contaminações do solo, bem como a produção de gases de efeito estufa associados à decomposição de materiais orgânicos em aterros. Também temos selo ESG, o qual representa as práticas sustentáveis que são realizadas em nossos processos industriais.

‌



Grupo Vale Fértil aposta em inovação e sustentabilidade para atender consumidor mais consciente Foto cedida: Grupo Vale Fértil

Mundo Agro: Como a empresa enxerga o papel da inovação na agroindústria para agregar valor ao alimento, especialmente no segmento de conservas e azeitonas?

Martín Nucete Hernando: Os processos poderão ser mais controlados em todas as suas etapas, o que poderá favorecer em melhor qualidade e segurança do processo agroindustrial. O grupo Vale Fértil apoia e entende ser o futuro das plantações estar inovando com objetivo de conseguir maior confiabilidade para os produtos naturais.

Mundo Agro: A tecnologia de preenchimento líquido com solidificação interna das azeitonas é uma inovação relevante. Essa tecnologia foi desenvolvida internamente ou em parceria com centros de pesquisa?

Martín Nucete Hernando: O desenvolvimento do produto, aquisição da tecnologia, elaboração da atmosfera modificada e todos os testes foram realizados com a equipe interna do grupo Vale Fértil.

Mundo Agro: O uso de atmosfera modificada no Oliv Snack Natural é um avanço importante. Existe a possibilidade de aplicar essa tecnologia em outros produtos da linha?

Martín Nucete Hernando: Existe sim, entendendo que a essa atmosfera modificada é a que serve de conservante para nossos produtos da família Snacks.

Mundo Agro: Quais são os próximos passos do Grupo em termos de aplicação de tecnologia de alimentos para melhorar shelf life e qualidade nutricional dos produtos?

Martín Nucete Hernando: Temos outras tecnologias que estão em estudo e sendo realizados testes de bancada com esse objetivo de melhorar o shelf life de nossos produtos. No futuro próximo poderemos estar lançando no mercado novos produtos que atendam isso;

Mundo Agro: O mercado brasileiro está cada vez mais atento a produtos com menos sódio e sem conservantes. Como o Grupo Vale Fértil acompanha essas tendências de saudabilidade e bem-estar?

Martín Nucete Hernando: Essa é uma tendência do mercado de alimentos como um todo, demonstrando que os consumidores estão mais criteriosos em relação a composição dos produtos e pensando em sua saúde. O grupo Vale Fértil acompanha essa tendência buscando inovar com novos produtos como os Snacks que não contém salmoura como conservante e utiliza o processo de pasteurização para sua linha de vidros que proporciona utilizar uma salmoura que contém menos conservantes.

Mundo Agro: A produção nacional de azeitonas ainda é pequena frente ao consumo interno. Existe interesse do Grupo em investir também na produção agrícola local ou fomentar parcerias com produtores brasileiros?

Martín Nucete Hernando: Esse tema já é debatido alguns anos em território nacional, porém ainda não foi possível avançar ao ponto de ser avaliado como negócio para o grupo. Com o avanço tecnológico na agroindústria entendemos que esse tema pode ser acelerado e com certeza vamos estar engajado em desenvolver uma produção nacional como parte da estratégia da empresa.

