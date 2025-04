Novo Eixo da ZF protege culturas e aumenta produtividade Desenvolvido no Brasil, o novo eixo dianteiro direcionável evita danos às plantações de café e frutas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

Novo Eixo Dianteiro Direcionável estreito TSA Narrow, da ZF Foto cedida: ZF

A ZF, empresa global de tecnologia que fornece produtos e sistemas de mobilidade avançada para o setor automotivo, agrícola e de construção, está na Agrishow, que acontece até o dia 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP), com um portfólio de produtos para o mercado agrícola.

O grande destaque da 30ª edição da feira é o novo Eixo Dianteiro Direcionável estreito TSA Narrow, – (TerraSteerAxle). O diferencial é que ele tem uma bitola reduzida.

“A tecnologia permite que os tratores passem entre as fileiras de plantio, minimizando danos às culturas e aumentando a produtividade. O equipamento foi projetado para tratores estreitos de até 105 HP, mais comuns na fruticultura e no café. Hoje o Brasil é um dos principais players na produção e exportação de frutas e café e o mercado demanda uma largura de bitola do eixo dianteiro que permita a passagem entre as linhas de plantação,” explicou Juliano Alquati, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da ZF.

O TSA Narrow foi desenvolvido pela Engenharia de Produto e Desenvolvimento do Brasil, no Centro de Competência Mundial da ZF, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A ZF celebrou 40 anos no Brasil e alcançou a marca de 700 mil eixos produzidos no país.

Juliano Alquati, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da ZF Foto cedida: ZF

"Ele tem uma nova concepção que incorpora conceitos de design, especificações e otimização estrutural. Sua modularidade permite adaptações para atender às necessidades dos clientes. Ele mantém a carcaça de três partes, que garante mais facilidade para a manutenção. O novo eixo propicia redução no consumo de combustível, graças ao seu design leve e eficiente. Entre os principais diferenciais técnicos estão a largura total de 1340 mm, o ângulo de esterçamento de 55° e o diferencial de deslizamento limitado a 45%, disse Alquati.

Além disso, durante a Agrishow, a ZF exibirá drivelines e componentes para tratores, juntamente com uma linha completa de componentes hidráulicos e pneumáticos para máquinas agrícolas.

“Outros eixos presentes no portfólio e transmissão para máquinas de construção e ainda outras soluções para veículos comerciais pesados. A ZF também vai apresentar de forma inédita na Agrishow seu portfólio de válvulas hidráulicas e pneumáticas, voltadas para aplicação em máquinas agrícolas", comentou Alquati.

