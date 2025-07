O legado que moldou a cadeia do trigo e panificação no Brasil A Bunge é líder no processamento de trigo e é referência em inovação, capacitação e sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/07/2025 - 08h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Nossa longevidade está ligada ao pioneirismo e à nossa capacidade de se reinventar", Júnior Justino, vice-presidente comercial da Bunge Foto cedida: Bunge

A Bunge completa 120 anos de atuação no Brasil neste ano, consolidando seu papel como a maior processadora de trigo do país e referência em inovação.

Da distribuição de sementes, apoio técnico aos produtores, processamento do cereal, farinhas, pré-misturas ao lançamento de plataformas digitais e programas de capacitação, a empresa se reinventou ao longo das décadas.

O Mundo Agro conversou com Júnior Justino, vice-presidente comercial da Bunge esse legado do trigo e as novidades da marca na FIPAN. A Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos acontece até o dia 25 de julho, no Expo Center Norte.

Júnior Justino, vice-presidente comercial da Bunge para o negócio do trigo Foto cedida: Bunge

Mundo Agro: A Bunge completa 120 anos de atuação no Brasil. O trigo foi a porta de entrada aqui no país. Como está hoje a atuação da empresa nesse mercado e quais os planos para os próximos anos?

‌



Júnior Justino: Desde sua chegada ao país, a Bunge sempre incentivou a cultura do trigo, com distribuição de sementes e apoio técnico aos agricultores. Desde 1905, quando nos associamos à recém-criada Socyedade Anonyma Moinho Santista, temos o trigo como uma de nossas matérias-primas mais emblemáticas. Hoje, somos a maior processadora do cereal no Brasil e fabricamos farinhas, pré-misturas e ingredientes usados diariamente por microempreendedores, por estabelecimentos do food service como padarias, confeitarias, pizzarias, pastelarias e restaurantes, e também fornecemos matéria prima para a indústria de alimentos. Atualmente, nosso portfólio conta com marcas tradicionais e emblemáticas como Rosa Branca, Suprema e Pré-Mescla.

Ao longo desses 120 anos, temos sido muito mais do que uma fornecedora de alimentos, atuando como uma parceira no crescimento do setor no Brasil. Estamos constantemente trabalhando para fortalecer ainda mais nossa participação no mercado e contribuir para a evolução deste setor que tanto acreditamos!

‌



Mundo Agro: Além disso, desempenhou também um papel importante na transição do Brasil de importador para produtor em segmentos como trigo, soja e algodão. Quais os principais marcos dessa trajetória no setor agroindustrial, especialmente na cadeia do trigo?

Júnior Justino Somos uma líder mundial em processamento de grãos e oleaginosas, número 1 na originação de grãos e no processamento de soja e trigo e um dos principais produtores e fornecedores de farinha de trigo, óleos, gorduras e proteínas vegetais especiais do país. Dentre nossos principais marcos na cadeia do trigo, destaco:

‌



o lançamento da marca Suprema em 1922.

a criação da primeira pré-mistura profissional do país, a Pré Mescla, em 1988, que revolucionou a panificação e o food service no país.

a inauguração da primeira Academia Bunge Profissional em 2011. A Academia é um centro de aprimoramento técnico que tem como objetivo compartilhar com nossos clientes experiências, conhecimento e técnicas para produção de alimentos para que eles possam melhorar ainda mais seus próprios negócios.

o lançamento, em 2022, da Academia de Negócios Bunge Profissional, plataforma online e gratuita desenvolvida para todos que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos ou empreender no setor de food service.

bem recentemente, em julho de 2025, a Bunge concluiu com sucesso sua combinação de negócios com a Viterra. Agora, além de estarmos melhor posicionados para entregar ainda mais valor aos nossos clientes, passamos a contar com um portfólio ainda maior, agregando marcas tradicionais como Rosa Branca e entregando a performance e a qualidade de sempre.

Mundo Agro: Como a Bunge contribuiu para a modernização da cadeia de produção de alimentos ao longo das décadas?

Júnior Justino: Nossa longevidade está ligada ao pioneirismo e à nossa capacidade de se reinventar, inovar e criar novas dinâmicas para os negócios, antevendo demandas futuras de mercado. Nós fomentamos um ambiente que dá liberdade e permite aos nossos talentos inovar na busca de soluções. Também estamos liderando um movimento de transformação digital em áreas cruciais para o nosso negócio.

Temos foco no desenvolvimento de tecnologias de produtos e no avanço da pesquisa científica e colaboramos com nossos clientes para criar soluções personalizadas e inovadoras que atendam às necessidades e tendências em constante evolução da indústria de alimentos e satisfaçam às demandas de consumidores em todas as partes do mundo.

Mundo Agro: A empresa inova e investe sempre. Criou o Creative Studio e a Academia Bunge. Como essas iniciativas impactam o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias no campo e na indústria?

Júnior Justino: Nosso grande diferencial é que atuamos não apenas na produção e comercialização de matérias-primas para o food service e indústria, mas para impulsionar todo o nosso mercado. Por isso, compartilhamos com nossos clientes experiências, conhecimento e técnicas para produção de alimentos. O sucesso de nossos parceiros é fundamental para o nosso próprio sucesso.

A Academia Bunge Profissional reúne um time de profissionais altamente especializados em panificação, confeitaria, culinária e indústria. Oferecemos cursos e presta consultorias presenciais e online a parceiros de todo o território brasileiro. Em resumo: quando comemos algo que gostamos em padarias, restaurantes e outros estabelecimentos, muitas vezes, a equipe que preparou esses alimentos foi treinada pelos nossos chefs! Acreditamos no aprimoramento técnico, para agregar otimização, diferenciação de portfólio e rentabilidade a seus estabelecimentos.

Já a estrutura do Creative Studio oferece um ambiente propício à inovação junto aos nossos clientes industriais, que participam em todo o processo para que o produto se adeque perfeitamente ao seu modelo de produção. Nossos equipamentos permitem testar e simular diferentes aplicações para muitos dos produtos Bunge - como farinhas, óleos e gorduras. É ali que nascem os mais diversos alimentos de grandes indústrias que a gente ama!

120 anos da Bunge Foto cedida: Bunge

Mundo Agro: A Bunge fala sobre “construir um futuro mais sustentável e nutritivo”. Quais são os pilares da sustentabilidade na atuação da empresa no Brasil e como a utilizam tecnologias para garantir maior sustentabilidade e produtividade nas operações agrícolas e industriais?

Júnior Justino: Sustentabilidade é a essência de nossa empresa. Tomamos decisões em nossas cadeias de valor com base em liderança ética, responsabilidade e gestão ambiental. Queremos ser líderes em nosso setor, estimulando a sustentabilidade e a responsabilidade em cada etapa da cadeia de suprimentos, do campo à mesa.

Nosso compromisso é guiado por atividades baseadas em três pilares:

-Ação pelo clima

-Cadeias de suprimentos responsáveis

-Responsabilidade

Acreditamos que a agricultura do futuro é de baixo carbono e queremos ser o parceiro estratégico dos agricultores e clientes em soluções sustentáveis.

Mundo Agro: Quais são os maiores desafios para inovar em um setor tradicional como o da panificação e óleos vegetais?

Júnior Justino: Apesar de serem considerados setores tradicionais, o mercado de panificação e de óleos vegetais vem passando por mudanças significativas nos últimos anos, período impulsionado por mudanças nos hábitos de consumo, avanços tecnológicos e preocupações ambientais.

Por isso, nós precisamos estar sempre atentos a essas movimentações, saber diferenciar o que é “moda passageira” do que é, de fato, necessidade de evolução desses mercados, e termos flexibilidade para nos adaptar rapidamente às novas demandas. Somos uma empresa naturalmente pioneira e estamos sempre em busca de novas oportunidades para inovar.

Mundo Agro: Como a empresa lida com a rastreabilidade e a origem dos grãos que processa, especialmente em um momento em que o consumidor valoriza mais a transparência?

Júnior Justino: A forma como adquirimos nossas commodities é fundamental para nosso compromisso com cadeias de suprimentos responsáveis. Na última década, trilhamos uma importante jornada no desenvolvimento de uma série de ferramentas, protocolos e políticas para construir um robusto sistema de verificação socioambiental de fornecedores, que nos posiciona de forma única no setor para prover a conexão de produtos comprovadamente sustentáveis com mercados onde a demanda por eles está em crescimento. Seguimos comprometidos em desenvolver soluções para o aumento da governança e da transparência nas cadeias de valor de forma a fortalecer a confiança de nossos clientes e consumidores finais.

O legado da Bunge Foto cedida: Bunge

Mundo Agro: A expansão da linha Soya para o food service, com produtos como o Soya Fry Max, indica uma diversificação estratégica. Há planos para investir em novos segmentos?

Júnior Justino: A Bunge foi pioneira ao lançar, na década de 1920, o primeiro óleo vegetal comestível do Brasil, uma alternativa saudável à banha de porco, até então onipresente nas cozinhas brasileiras. Desde então, a empresa vem atuando de forma consistente neste setor. Em 1976 criamos a marca Soya, que ao longo das últimas décadas tornou-se referência em óleo de cozinha e amplamente presente na vida do consumidor, e nos últimos anos já havíamos trazido toda a tradição de Soya para dentro do portfólio de Bunge Profissional quando lançamos nosso balde de óleo de algodão voltado ao food service. Agora, com Soya Fry Max, oferecemos uma nova opção aos nossos clientes B2B e entregamos um produto com melhor custo-benefício, performance e rendimento superiores para grandes volumes de fritura em comparação com os óleos de soja tradicionais.

Estamos em constante evolução, avaliando tendências e novas possibilidades para contribuir com a evolução do setor. Queremos estar ao lado do cliente, seja ele do food service ou o microempreendedor; a confeiteira que trabalha da própria casa, o padeiro que está abrindo seu negócio ou a grande indústria.

Mundo Agro: Acontece nesta semana, em São Paulo, a FIPAN, Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos. Quais são as novidades da Bunge?

Júnior Justino: A FIPAN é um grande momento para a gente e neste ano estamos trabalhando com muitas novidades! Nosso estande, um espaço de 300 m², foi batizado de Vila Bunge 120 anos e mostra detalhes de nosso legado para o setor do trigo no Brasil. Nossos visitantes também serão convidados a uma imersão tanto de nosso portfólio de produtos, que será representado por áreas temáticas de panificação, confeitaria, pizzaria e multi fritura, quanto dos serviços que oferecemos a todo o mercado – como a Academia Bunge Profissional, por exemplo, que comandará uma programação recheada de aulas-show todos os dias.

Apresentamos o Soya Fry Max ao mercado e celebramos a nossa combinação de negócios com a Viterra, uma movimentação estratégica que agrega valor a nossos clientes e traz para o nosso portfólio marcas tradicionais como Rosa Branca. Uma outra novidade é o nosso app do projeto De Grão em Pão, uma iniciativa da Fundação Bunge que oferece formação gratuita em panificação, confeitaria e culinária para jovens de periferias; a nova plataforma conecta alunos formados no programa a padarias e estabelecimentos do setor, promovendo oportunidades de inserção profissional de forma ágil e descomplicada.

Por fim, reforçando nosso apoio à profissionalização do setor, a Bunge Profissional é a patrocinadora exclusiva de farinhas do Campeonato Internacional de Panificação e Confeitaria, competição que reúne talentos de mais de 10 países para demonstrar técnicas e tendências da panificação global.

Temos muitas coisas boas, estamos muito animados com a nossa participação na feira e convidamos todos a nos visitarem por lá!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp