Qual é o papel do DIP Finance na recuperação judicial de empresas do agronegócio Ele é um instrumento financeiro que oferece fôlego às empresas do agronegócio em crise, viabilizando capital para a continuidade das atividades durante o processo de recuperação judicial Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

DIP Finance é uma opção para o agronegócio com dificuldades financeiras Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP

Com a suspensão do Plano Safra, algumas empresas agropecuárias passaram a enfrentar problemas financeiros e outras estão em recuperação judicial.

Uma das opções disponíveis é o DIP Finance, um financiamento alternativo que garante prioridade de pagamento ao credor em caso de falência da empresa.

O Mundo Agro conversou com Matheus Matos, sócio e diretor jurídico da MA7 Negócios, sobre as possibilidades e os impactos do DIP Finance como alternativa para quem estiver em recuperação judicial.

Respostas MA7 Matheus Matos, Sócio e Diretor Jurídico da MA7 negócios Foto cedida: MA7 negócios

Mundo Agro: A MA7 Negócios está há 15 anos no mercado. Qual o diferencial oferecido por vocês no setor agro?

‌



Matheus Matos: Nosso diferencial está na expertise em estruturar soluções inteligentes de capital, mesmo em contextos desafiadores como a recuperação judicial. Com 15 anos de atuação, a MA7 possui uma atuação robusta no segmento agro, com diversas frentes de trabalho, incluindo parcerias com gestoras especializadas e players estratégicos. Essa estrutura nos permite identificar oportunidades tanto na aquisição de ativos imobiliários do setor como também no oferecimento de soluções de capital voltadas diretamente para o devedor. O mercado de special situations, no qual atuamos, demanda justamente esse olhar analítico e estratégico que temos desenvolvido ao longo do tempo.

Mundo Agro: O caso da Agrogalaxy é um dos mais recentes. Eles adotaram o DIP finance?

‌



Matheus Matos: Sim. A Agrogalaxy adotou o DIP Finance em sua reestruturação. A emissão do FIDC via DIP foi formalizada na terceira versão do Plano de Recuperação Judicial, protocolado em 1º de abril de 2025. O plano foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, e o mecanismo foi utilizado para captar R$ 683 milhões, por meio da aquisição de recebíveis da companhia — especialmente após os problemas envolvendo os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Mundo Agro: O que é DIP Finance? Quando ele pode ser utilizado e quais são suas vantagens?

‌



Matheus Matos: O DIP Finance (Debtor-in-Possession Finance) é um instrumento de financiamento voltado a empresas em processo de recuperação judicial. Trata-se de um capital novo injetado na companhia com o objetivo de viabilizar sua reestruturação. Uma das principais vantagens desse mecanismo é sua natureza extraconcursal: em caso de falência, o credor DIP possui prioridade no recebimento, não integrando o concurso de credores.

Além disso, o financiamento costuma apresentar taxas bastante atrativas, mesmo considerando o risco, desde que se faça uma due diligence adequada. Outra vantagem relevante é a possibilidade de conversão da dívida em participação societária (equity), o que pode ser estratégico para o financiador. Casos emblemáticos de uso do DIP Finance no Brasil incluem empresas como Americanas, Oi e Grupo Abril.

Mundo Agro: O DIP Finance é conhecido no mercado, especialmente no setor agro?

Matheus Matos: Sim. O DIP Finance vem ganhando relevância e já é utilizado inclusive no setor agro. No caso da Agrogalaxy, por exemplo, a emissão do FIDC atrelado ao DIP foi incorporada ao plano de recuperação judicial. A operação envolveu R$ 683 milhões e teve como base a aquisição dos recebíveis da empresa. Diante da inadimplência de alguns CRAs, esse instrumento se tornou uma alternativa viável e estratégica para a companhia manter suas operações.

Mundo Agro: A suspensão do Plano Safra prejudicou alguns produtores. O DIP Finance pode ser uma alternativa para reestruturação?

Matheus Matos: Sem dúvida. A suspensão do Plano Safra impactou diretamente diversos produtores, e o DIP Finance surge como uma alternativa viável para acesso a capital. Por se tratar de um financiamento novo, destinado a empresas em dificuldade, o recurso pode ser utilizado para a reorganização da estrutura financeira, pagamento de fornecedores e manutenção da operação. Trata-se de uma forma de garantir a continuidade da atividade produtiva e a preservação de empregos, sem depender exclusivamente do crédito tradicional.

