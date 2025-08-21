Paisagismo transforma o Parque do Peão de Barretos
Mais de 60 mil flores colorem os caminhos da 70ª Festa do Peão
Quem chega ao Parque do Peão, em Barretos, se encanta por vários motivos — e um deles é muito especial: o cuidado com o paisagismo do local.
O letreiro “PARQUE DO PEÃO” é decorado com sunpatiens blush pink, dando boas-vindas ao público com cores vibrantes. Orquídeas e outras espécies floríferas completam a composição, proporcionando elegância e harmonia ao evento.
Quando estive por lá, em julho, as flores já chamavam a atenção. São mais de 60 mil unidades, entre petúnias, vincas, sunpatiens, girassóis, marigolds, sálvias vermelhas (salvia red) e begônias nas cores vermelha e rosa, distribuídas por diferentes áreas, formando um verdadeiro jardim.
O projeto é assinado pelo jardineiro Gabriel Fernando dos Santos, que acompanha todo o processo: desde o manejo das mudas — feito ali mesmo, na estufa do parque — até a irrigação e o controle de pragas.
A 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos começa hoje e vai até o dia 31 de agosto.
“Investimos nas flores porque queremos que o visitante se sinta acolhido e leve essa experiência na memória, não apenas durante a Festa, mas o ano todo”, afirmou Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes, organizadores do evento.
