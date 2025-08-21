Paisagismo transforma o Parque do Peão de Barretos Mais de 60 mil flores colorem os caminhos da 70ª Festa do Peão Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h00 ) twitter

Flores do Parque do Peão de Barretos Foto cedida: Luciane Almeida

Quem chega ao Parque do Peão, em Barretos, se encanta por vários motivos — e um deles é muito especial: o cuidado com o paisagismo do local.

O letreiro “PARQUE DO PEÃO” é decorado com sunpatiens blush pink, dando boas-vindas ao público com cores vibrantes. Orquídeas e outras espécies floríferas completam a composição, proporcionando elegância e harmonia ao evento.

Quando estive por lá, em julho, as flores já chamavam a atenção. São mais de 60 mil unidades, entre petúnias, vincas, sunpatiens, girassóis, marigolds, sálvias vermelhas (salvia red) e begônias nas cores vermelha e rosa, distribuídas por diferentes áreas, formando um verdadeiro jardim.

‌



O projeto é assinado pelo jardineiro Gabriel Fernando dos Santos, que acompanha todo o processo: desde o manejo das mudas — feito ali mesmo, na estufa do parque — até a irrigação e o controle de pragas.

A 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos começa hoje e vai até o dia 31 de agosto.

‌



“Investimos nas flores porque queremos que o visitante se sinta acolhido e leve essa experiência na memória, não apenas durante a Festa, mas o ano todo”, afirmou Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes, organizadores do evento.

