Possible lança bebidas certificadas low FODMAP, unindo sabor e saúde

Bebidas low FODMAP combinam nutrição, sabor e sustentabilidade Foto cedida: Possible

A Possible lançou uma linha de bebidas certificadas como low FODMAP, com foco em consumidores que convivem com distúrbios gastrointestinais.

Em entrevista ao Mundo Agro, Felipe Carvalho, CEO da Positive Company, explicou os desafios técnicos, os critérios de seleção de ingredientes como aveia sem glúten e castanha-de-caju, os benefícios da dieta low FODMAP e como a marca combina sabor, funcionalidade e sustentabilidade na produção.

Felipe Carvalho, CEO da Positive Company Foto cedida: Possible

Mundo Agro: O que motivou a Possible a investir em uma linha de bebidas certificadas como low FODMAP?

‌



Felipe Carvalho: Decidimos investir em uma linha de bebidas certificadas como low FODMAP porque acreditamos que sabor e indulgência podem, e devem, caminhar junto com saúde e bem-estar. A certificação, conquistada em parceria com a Monash University, referência mundial no tema, assegura transparência e confiança para consumidores que precisam de dietas especiais, como os que convivem com a síndrome do intestino irritável. Esse é um passo que reflete nosso compromisso contínuo, presente em todas as marcas do grupo, de buscar selos e validações independentes que tornem a escolha do consumidor mais simples, segura e consciente.

Mundo Agro: Quais foram os maiores desafios técnicos no desenvolvimento de uma fórmula aprovada pela Monash University?

‌



Felipe Carvalho: O maior desafio foi garantir que, desde a concepção da fórmula, todos os ingredientes e processos estivessem totalmente alinhados aos critérios da Monash University. Isso exigiu rigor científico, testes constantes e um processo produtivo cuidadoso para alcançar um resultado que fosse ao mesmo tempo saboroso, nutritivo e plenamente adequado à certificação.

Mundo Agro: Como a certificação internacional impacta a confiança do consumidor no Brasil?

‌



Felipe Carvalho: A certificação da Monash University é reconhecida globalmente como a principal referência em dieta low FODMAP. Para o consumidor brasileiro, ela funciona como um selo de confiança: mostra que o produto foi avaliado e aprovado por uma instituição independente e altamente especializada. Isso diminui inseguranças e ajuda na tomada de decisão, especialmente para quem busca alimentos que auxiliem no controle de sintomas gastrointestinais.

Mundo Agro: De que forma os ingredientes selecionados (como aveia sem glúten e castanha-de-caju) contribuem para o perfil funcional da bebida?

Felipe Carvalho: A aveia sem glúten é naturalmente baixa em FODMAPs e fornece fibras prebióticas que estimulam o crescimento de bactérias benéficas, melhoram o trânsito intestinal e reforçam a barreira contra inflamações. Já a castanha-de-caju, utilizada em quantidade controlada, mantém o equilíbrio da fórmula dentro dos critérios low FODMAP e ainda acrescenta fibras, vitaminas e minerais. O resultado é uma bebida funcional, nutritiva e adequada para pessoas sensíveis.

Mundo Agro: Quais são os critérios utilizados para a escolha dos produtores de aveia, castanha-de-caju e demais matérias-primas?

Felipe Carvalho: Trabalhamos apenas com fornecedores que garantem rastreabilidade, qualidade e padronização. Ingredientes-chave, como a aveia sem glúten e a castanha-de-caju, são cuidadosamente selecionados para assegurar que a bebida permaneça dentro dos critérios da dieta low FODMAP, preservando ao mesmo tempo valor nutricional e sabor. Nossa rede de produtores é, portanto, uma extensão do nosso compromisso com segurança e confiança.

Mundo Agro: Quais são os principais benefícios da dieta low FODMAP para pessoas com distúrbios como a Síndrome do Intestino Irritável?

Felipe Carvalho: A dieta low FODMAP tem efeito comprovado na redução de sintomas como dor abdominal, distensão, constipação e diarreia. Ao limitar temporariamente a ingestão de carboidratos fermentáveis, ela diminui a fermentação no intestino e o desconforto associado, oferecendo mais qualidade de vida para pessoas com Síndrome do Intestino Irritável e outros distúrbios gastrointestinais.

Mundo Agro: Além do aspecto funcional, como a Possible trabalha questões de sustentabilidade em sua produção?

Felipe Carvalho: Sustentabilidade faz parte da nossa essência. Desde 2017, compensamos 100% das embalagens colocadas no mercado. Inicialmente, por meio da Eureciclo e, desde 2023, em parceria com a Polen, garantindo que o equivalente a todo o material seja coletado e reciclado. Mais de 93% desse volume vem do trabalho de cooperativas de catadores, que recebem investimento em capacitação e infraestrutura, gerando renda e impacto social positivo. Isso nos torna uma marca Packaging Neutral, reduzindo emissões de CO₂ e assegurando que nossas embalagens retornem ao ciclo produtivo.

Mundo Agro: Como a marca equilibra sabor, saudabilidade e impacto ambiental?

Felipe Carvalho: Esse equilíbrio é fruto de um processo integrado de desenvolvimento. Investimos em P&D para alcançar fórmulas que ofereçam textura e sabor irresistíveis, sempre com ingredientes vegetais e naturais. Paralelamente, adotamos práticas de produção que reduzem impacto ambiental e mantemos compromissos sólidos com reciclagem e circularidade. O resultado são produtos que permitem ao consumidor unir prazer, saúde e responsabilidade em uma única escolha.

