Projeto "Sementes do Cerrado" aproxima alunos da pesquisa científica Estudantes do CEOPEE visitam EPAMIG e conhecem tecnologias para preservação da biodiversidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h00 )

Ciência e educação caminham juntas no projeto “Sementes do Cerrado” Foto cedida: EPAMIG

Estudantes do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial(CEOPEE) participaram recentemente da segunda fase do projeto “Sementes do Cerrado”, promovido em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

A atividade ocorreu no Campo Experimental Getúlio Vargas, em Uberaba (MG), e proporcionou aos alunos o contato direto com pesquisas e tecnologias voltadas à preservação ambiental.

Durante a visita, os estudantes conheceram o setor de Biotecnologia, laboratórios e a área de cultivo de plantas matrizes. Um dos destaques foi a observação de estudos com oliveiras, que mostrou a aplicação prática da pesquisa e reforçou conteúdos vistos em sala de aula.

As atividades foram conduzidas pelos pesquisadores Flávia Dionísio e Daniel Angelucci, com apoio de bolsistas de iniciação científica.

‌



“A atuação conjunta da EPAMIG e do CEOPEE é um exemplo de como o conhecimento científico e a educação podem caminhar lado a lado para construir um futuro mais sustentável, no qual a valorização da natureza é a base para o desenvolvimento”, destacou a pesquisadora Flávia Dionísio.

O projeto também ganhou visibilidade nacional ao ser apresentado na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada em Belo Horizonte, reforçando a importância de iniciativas voltadas à educação ambiental e à valorização da biodiversidade do Cerrado.

‌



