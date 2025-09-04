Projeto “Sementes do Cerrado” aproxima alunos da pesquisa científica
Estudantes do CEOPEE visitam EPAMIG e conhecem tecnologias para preservação da biodiversidade
Estudantes do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial(CEOPEE) participaram recentemente da segunda fase do projeto “Sementes do Cerrado”, promovido em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).
A atividade ocorreu no Campo Experimental Getúlio Vargas, em Uberaba (MG), e proporcionou aos alunos o contato direto com pesquisas e tecnologias voltadas à preservação ambiental.
Durante a visita, os estudantes conheceram o setor de Biotecnologia, laboratórios e a área de cultivo de plantas matrizes. Um dos destaques foi a observação de estudos com oliveiras, que mostrou a aplicação prática da pesquisa e reforçou conteúdos vistos em sala de aula.
As atividades foram conduzidas pelos pesquisadores Flávia Dionísio e Daniel Angelucci, com apoio de bolsistas de iniciação científica.
“A atuação conjunta da EPAMIG e do CEOPEE é um exemplo de como o conhecimento científico e a educação podem caminhar lado a lado para construir um futuro mais sustentável, no qual a valorização da natureza é a base para o desenvolvimento”, destacou a pesquisadora Flávia Dionísio.
O projeto também ganhou visibilidade nacional ao ser apresentado na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada em Belo Horizonte, reforçando a importância de iniciativas voltadas à educação ambiental e à valorização da biodiversidade do Cerrado.
