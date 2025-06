Ram apresentará a nova 1500 no Festival de Interlagos Evento acontecerá entre os dias 12 e 15 de junho, no Autódromo de Interlagos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/06/2025 - 18h29 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h29 ) twitter

Festival Interlagos - Edição Carros - Ram Foto cedida: Ram

A Ram levará ao Festival Interlagos – Edição Carros, que acontece entre os dias 12 e 15 de junho, em São Paulo, a nova Ram 1500, equipada com motor 3.0L Hurricane 6 Biturbo, que entrega 426 cv de potência e 635 Nm de torque. Com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos, o modelo é considerado a picape mais rápida do Brasil.

Outra estrela do evento será a Ram Rampage, que já ultrapassou a marca de 40 mil unidades vendidas desde o lançamento. Estarão disponíveis para test-drive as versões Rebel, Laramie - que eu já testei - e a R/T, com duas opções de motorização: o novo 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm (linha 2025), e o já conhecido 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina, com 272 cv e 400 Nm de torque.

Ram Laramie Foto: Arquivo pessoal

‌



Além da experiência on-road no circuito de Interlagos, o público poderá testar os modelos também em uma pista off-road. Será uma oportunidade única para conferir, na prática, como as picapes se comportam em terrenos acidentados — perfeitos para quem vive o agro e precisa de veículos que unam força, versatilidade e conforto.

O espaço da Ram no Festival também contará com uma loja da marca do carneiro montanhês. Os fãs poderão encontrar itens para o dia a dia - seja no campo ou na cidade, como bonés, mochilas, roupas funcionais e acessórios.

‌



Combinando robustez, luxo, conectividade e desempenho, os modelos da Ram continuam conquistando espaço no campo, rodovias e na cidade — mostrando que potência e inovação caminham lado a lado, inclusive no agronegócio brasileiro.

Bora com o Mundo Agro testar os modelos no Festival Interlagos?

