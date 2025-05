Rastreamento inteligente garante qualidade na entrega de alimentos MáximaTech destaca inovações que otimizam o controle de qualidade e agilizam o transporte de alimentos e bens industrializados Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h18 ) twitter

Rastreamento inteligente garante qualidade na entrega de alimentos Licença Creative Commons

A logística é peça-chave na cadeia de abastecimento, especialmente quando falamos de alimentos industrializados e produtos perecíveis.

Com o avanço das tecnologias de rastreamento e gestão de entregas, empresas atacadistas e distribuidoras têm buscado soluções que ampliem a visibilidade das operações e garantam a qualidade do produto até o ponto de venda.

Eu conversei com Thiago Melo, Chief Product Officer da MáximaTech, sobre essas inovações apresentadas durante o Festival Apas Show. Elas oferecem maior controle de rotas e ocorrências, trazem agilidade à resolução de problemas, mais segurança na entrega dos pedidos e asseguram a integridade da carga.

Thiago Melo, chief product officer da MáximaTech Foto cedida : MáximaTech

Mundo Agro: Com relação, às tecnologias de gestão de entregas, gerenciamento de ocorrências, que permite o registro ágil de problemas durante a viagem, quais são as novidades?

‌



Thiago Melo: O maxMotorista é uma solução que facilita a gestão de entregas, proporcionando o acompanhamento do status de cada pedido e as atividades dos motoristas. Ao realizar a integração dessa tecnologia com os rastreadores das empresas Zuq e Velotrack, que são especialistas em frotas e líderes de fabricação de rastreadores, respectivamente, os gestores e equipes da logística têm ainda mais transparência no processo. A partir da configuração dos veículos aos rastreadores, o mapa de monitoramento de entregas passa a mostrar o trajeto previsto e o trajeto executado diretamente pelo rastreador. Assim, fica mais fácil identificar os veículos e ter mais precisão ao acompanhar as rotas. Além disso, a gestão de ocorrências facilita uma resposta rápida a quaisquer acontecimentos operacionais, tendo em vista que o acompanhamento mais preciso das entregas traz mais transparência e, consequentemente, otimiza com que a torre de controle possa visualizar as atividades e auxiliar imediatamente os motoristas na resolução de qualquer imprevisto, permitindo um canal de diálogo por chat dentro do aplicativo para mais agilidade.

Mundo Agro: As duas são fundamentais para garantir, por exemplo, produtos frescos ou alimentos industrializados. É uma segurança e garantia de que o produto manterá sua qualidade até o destino final - que é o consumidor, não é mesmo?

‌



Thiago Melo: A logística de entregas precisa de atenção a diversos detalhes, como a armazenagem e a forma de transporte. Quando o assunto são produtos frescos e itens perecíveis, contar com tecnologias que aceleram o processo de entrega é fundamental para manter a qualidade dos itens. No entanto, o foco dessa solução é atender atacadistas e distribuidores, que são intermediários entre a indústria e o varejo/consumidor final. Neste caso, contar com sistemas de gerenciamento de entrega é essencial em operações que trabalham com alimentos industrializados. Isso porque permite o acompanhamento das entregas, melhora a produtividade da equipe, além de otimizar a satisfação dos clientes.

O maxMotorista facilita o controle de qualidade no recebimento do produto ao solicitar uma foto durante o recebimento, comprovando o estado das mercadorias. Isso facilita no processo de mapeamento das avarias e devoluções, de modo que a operação logística fique cada vez mais alinhada aos princípios da entrega perfeita (realizada no melhor tempo e com o pedido completo e nas melhores condições).

‌



Mundo Agro: Essa cadeia toda, logística, é fundamental e muitas vezes, o consumidor nem tem conhecimento. Qual a expectativa para a feira?

Thiago Melo: Nós ficamos muito animados em participar da APAS Show, afinal, essa é a maior feira de alimentos e bebidas das Américas, e isso representa uma oportunidade de apresentar as tecnologias que impactam positivamente o mercado, simplificando os processos operacionais. Nós queremos reencontrar parceiros, trocar insights com os visitantes e também realizar uma boa troca, mostrando exemplos e casos práticos sobre os impactos do uso de sistemas de gerenciamento de entregas na logística. Uma operação apoiada pela tecnologia que se adequa às demandas de atacadistas e distribuidores e é capaz de auxiliar na otimização dos resultados.

