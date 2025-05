Rebranding da Enza Zaden alinha identidade da marca à inovação e sustentabilidade Nova marca reforça atuação em melhoramento genético de sementes Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Rebranding da Enza Zaden reforça atuação em melhoramento genético de sementes com foco em inovação e sustentabilidade Foto: Arquivo pessoal

A Enza Zaden, multinacional holandesa com 87 anos de história e atuação global no setor de sementes, passou por um processo de rebranding para alinhar sua identidade visual e institucional ao seu compromisso com a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade.

Em entrevista, Bruna Berno, especialista de marketing para a América do Sul, explica como a mudança busca traduzir, para o mercado, a essência moderna e visionária da empresa, mantendo viva sua origem familiar e seu propósito de transformar o agronegócio.

Bruna Berno, especialista de marketing para a América do Sul Foto : Arquivo pessoal

Mundo Agro: Quando e por que o rebranding da empresa foi feito? Qual o objetivo?

Bruna Berno: A Enza Zaden é uma empresa com 87 anos, de origem familiar holandesa, com muita tecnologia e inovação. Desenvolvemos mais de 150 novas variedades por ano. Nosso core está muito ligado à tecnologia. Em um determinado momento, percebemos que a imagem que a empresa refletia não condizia mais com sua identidade. Então, fizemos esse processo de rebranding. Como é uma empresa familiar, de três gerações, sempre houve um apego muito grande à marca. Mas entendemos que era hora de traduzir essa nova era da Enza Zaden – com toda a modernidade, tecnologia e inovação que temos no nosso DNA – para a identidade visual e o posicionamento da marca. Foi um trabalho global, que alinhou nosso tom de voz à maneira como queremos nos posicionar no mercado.

Mundo Agro: E como é fazer o marketing de uma empresa com tanto reconhecimento em inovação e desenvolvimento tecnológico?

Bruna Berno: Não é fácil, tem muitos desafios. O agro, especialmente o de sementes e hortaliças, ainda tem muito a se desenvolver. A Enza Zaden já é muito reconhecida no mercado, principalmente no portfólio de cebolas, aqui no Brasil. Quem conhece, planta e confia na marca. O desafio agora é expandir esse reconhecimento para outros cultivos, trazendo o mesmo know-how e qualidade.

Pergunta: Como a sustentabilidade está inserida nas ações da companhia?

Bruna Berno: A sustentabilidade está no nosso DNA. Desenvolvemos produtos que consomem menos água, exigem menos produtos químicos no manejo e têm mais resistência a pragas e doenças. Desde a origem, nosso foco é aumentar a produtividade e a rentabilidade com o menor uso de recursos. Também temos ações sustentáveis implantadas nas unidades pelo mundo. Aqui, por exemplo, instalamos painéis solares na estação. Nosso papel como geradores de genética vegetal é esse: trazer mais rentabilidade para o produtor com o menor impacto ambiental.

Pergunta: Você comentou que o setor de sementes ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. O que falta para essa evolução?

Bruna Berno: Falta o produtor compreender que a semente desenvolvida passou por todo um processo de inovação e tecnologia para garantir a qualidade do cultivo. O agronegócio brasileiro tem muito potencial, mas poderia crescer mais se houvesse mais união entre as empresas do setor para comunicar melhor o propósito do agro à sociedade.

À medida que as pessoas vivem em ambientes mais urbanos, elas se afastam do campo. Com isso, a conexão com o trabalho do produtor rural diminui. Fica difícil entender o papel que o produtor tem na sociedade, o cuidado com o campo, e como o agronegócio também cuida do meio ambiente.

Pergunta: E qual o maior desafio hoje na sua área dentro da empresa?

Bruna Berno: Um desafio importante é justamente mostrar ao mercado o valor que está por trás da semente – a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento. Em 2023, fizemos um rebranding que reflete essa essência tecnológica e de inovação. Temos muitos cases de sucesso, e é impressionante como uma empresa que começou em uma cidade pequena na Holanda hoje tem quase 3 mil funcionários e impacto global. Nosso desafio é comunicar isso cada vez melhor.

