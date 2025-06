Robusta amazônico atinge 100 pontos e ganha destaque em festival 3 corações reforça conexão com coffee lovers por meio de microlotes especiais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h00 ) twitter

Entre as experiências da 3 Corações será o Café 100 Pontos, um microlote Canéfora produzido pelo povo indígena Suruí, na Terra Indígena Sete de Setembro (RO) Foto cedida: 3 Corações

Apaixonados por café, atenção!

Estou de volta para falar sobre o São Paulo Coffee Festival 2025, que acontece a partir de hoje até domingo, na Bienal do Parque do Ibirapuera.

Entre os destaques, a 3 Corações oferece uma experiência sensorial completa, que valoriza a origem do café e enaltece o trabalho do produtor brasileiro.

Um dos grandes atrativos do estande é o raro Café 100 Pontos, um microlote de Canéfora produzido pelo povo indígena Suruí, na Terra Indígena Sete de Setembro (RO).

Considerado o primeiro Robusta amazônico a atingir pontuação máxima em avaliação sensorial, o produto é um marco que posiciona o Brasil como referência global na produção desse gênero.

“Buscamos surpreender o público com novas formas de viver o café — seja com sobremesas, snacks ou drinques criativos. São experiências que conectam sabor, cultura e inovação”, comentou Carolina Barreto, especialista em cafés da 3 Corações.

Café é o que não faltará no festival Foto cedida: 3 Corações

A degustação desse café especial será guiada por Celesty Suruí, a primeira barista indígena do mundo, que também participa de um painel sobre o Projeto Tribos e a Cafeicultura dos Robustas Amazônicos, ao lado da especialista Poliana Perrut, no dia 29 de junho, às 16h.

Além do café e de muito conhecimento, o festival também contará com uma experiência gastronômica deliciosa: o browkie de café com cookie de paçoca, harmonizado com o Café Rituais, será apresentado no dia 29, às 13h45, pelos chefs Ana Carolina Lembo e José Luis Soares.

“Cada ativação é um convite para os coffee lovers se conectarem com o propósito da marca, experimentarem nossos microlotes e descobrirem novas formas de vivenciar o café”, afirmou Anderson Spada, head de Marketing do Grupo 3 Corações.

