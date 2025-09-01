Salão Internacional do Automóvel 2025 destaca inovação em elétricos, híbridos e off-road Ingressos para a 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo começam a ser vendidos antecipadamente nesta segunda-feira Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/09/2025 - 11h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h00 ) twitter

31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo abre venda de ingressos antecipados Foto cedida: Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

A edição de 2025 promete ser a mais interativa da história, com mais de 300 modelos em exposição, incluindo híbridos, elétricos, veículos 4x4 e supercarros, além de test drives em uma pista indoor de 14 mil m², a Drive Experience.

O circuito permitirá que os participantes experimentem diferentes tipos de propulsão, em situações que simulam condições reais de direção.

“A edição de 2025 será histórica, reunindo inovação tecnológica, experiências práticas e veículos icônicos. Garantir o ingresso antecipado é a melhor forma de aproveitar tudo o que o evento oferece,” disse Thiago Braga Ferreira, gerente executivo do Salão.

O público poderá aproveitar experiências imersivas, incluindo simuladores na Racing Game Zone, exposições de carros clássicos no CARDE Arte Design Museu e personalizações na Arena de Customização by Batistinha, além de conferir supermáquinas como McLaren Senna, Corvette Z06 e Ferrari.

A venda antecipada de ingressos para o salão começou hoje. O primeiro lote poderá ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial do evento www.salaodoautomovel.com.br .

A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo acontece de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi e deve receber cerca de 700 mil visitantes.

