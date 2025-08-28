Logo R7.com
China já tem 16,7 milhões de carregadores de carros elétricos

País que lidera eletrificação amplia infraestrutura de recarga

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

China já tem 16,7 milhões de carregadores de carros elétricos CarNewsChina/Reprodução

A China alcançou um total de 16,7 milhões de pontos de recarga até o fim de julho de 2025 — um crescimento de 53% em relação ao mesmo período do ano anterior.

China já tem 16,7 milhões de carregadores de carros elétricos CarNewsChina/Reprodução

O diretor da Administração Nacional de Energia (NEA), Wang Hongzhi, anunciou em 26 de agosto que o país já possui duas estações de recarga para cada cinco veículos elétricos em circulação. Segundo os dados mais recentes, o número total de unidades de recarga (conhecidas como charging piles) chegou a 16,696 milhões, um aumento de dez vezes em relação a 2020.

China já tem 16,7 milhões de carregadores de carros elétricos CarNewsChina/Reprodução

Somente nos sete primeiros meses de 2025, foram adicionadas 3,878 milhões de novas unidades, um salto de 93,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Deste total, 623 mil são de uso público (alta de 28,9%), enquanto as instalações privadas cresceram 113,6%, com 3,255 milhões de novos pontos. Hoje, a relação entre novos carregadores e o crescimento da frota de veículos eletrificados é de 1:1,8, indicando que a infraestrutura está crescendo no mesmo ritmo das vendas, que somaram 6,913 milhões de unidades no mercado interno no mesmo período.


China já tem 16,7 milhões de carregadores de carros elétricos CarNewsChina/Reprodução

O avanço na adoção dos elétricos também impulsionou o consumo de energia elétrica. De acordo com Du Zhongming, diretor do Departamento de Eletricidade da NEA, o consumo de energia para recarga e troca de baterias cresceu mais de 40% nos primeiros sete meses do ano. Somente em julho de 2025, foram consumidos cerca de 7,71 bilhões de kWh para abastecimento, um aumento de 1 bilhão de kWh em relação a junho, o que representa alta de 53,9% em relação ao ano anterior e 14,9% em comparação com o mês anterior. Esse volume é utilizado principalmente por ônibus e veículos de passeio, com participação menor de veículos de logística, limpeza urbana e táxis.

BYD/divulgação
BYD/divulgação

O mercado de operação de pontos de recarga continua concentrado em poucas empresas. Até julho de 2025, os 15 maiores operadores controlavam 84,1% de todos os pontos públicos. As líderes são a TELD, com 807 mil unidades, a Star Charge, com 703 mil, e a Yunkuai Charge, com 656 mil.


