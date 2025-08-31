Test drive raiz: eu, o mato e a Frontier PRO4X Uma aventura no interior de São Paulo com direito a estrada de terra, poeira na cara e emoção na caçamba Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 31/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 31/08/2025 - 20h06 ) twitter

O Mundo Agro esteve em Barretos com a Nova Nissan Frontier PRO4X Foto: Arquivo pessoal

O Mundo Agro tem me proporcionado experiências incríveis com caminhonetes e carros.

A parceria com algumas montadoras permite que eu viaje por esse interior de São Paulo — pelo menos até agora, é o que consigo fazer nos finais de semana de folga.

Desta vez, a Nissan me emprestou a Nova Frontier, versão PRO4X. Foi a minha primeira vez dirigindo uma caminhonete da marca, e posso dizer: ela é top.

‌



Nova Nissan Frontier PRO4X Foto: Arquivo pessoal

Robusta e, ao mesmo tempo, confortável. Bancos de couro e todos os acessórios que uma versão topo de linha merece.

Ah… o teto solar é maravilhoso! Afinal, sentir o cheiro do mato na estrada de terra, especialmente quando não choveu há algum tempo, é a melhor forma de curtir sem deixar a poeira entrar.

‌



A caminhonete é espaçosa para quem vai no banco de trás e tem uma caçamba que levou praticamente tudo o que precisávamos até a fazenda.

Aliás, eu sempre faço um “test drive raiz”: estrada de terra, claro! E não tem nada melhor do que dar uma volta na caçamba. Experiência de verdade.

‌



Na caçamba da Nissan Frontier PRO4X Foto: Arquivo pessoal

A Frontier é econômica, e rodou super bem até nas horas em que foi preciso pisar um pouco mais — especialmente em subidas de morro com chão batido.

Como toda boa caminhonete, ela se completa no mato, com a gente pisando no chão vermelho, sentindo o cheiro da natureza e cruzando com o gado.

Valeu a pena esperar, Fagner!

Bora para mais experiências com a Nissan?

